شوف عروض لولو هايبر ماركت وخصومات هائلة على مئات السلع

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات لهذا الأسبوع على السلع الغذائية المتنوعة والطازجة، حيث توفر من خلال مجلة العروض الأسبوعية مجموعة هائلة من الأغذية الصحية واطنان من الفواكة والخضروات الطازجة، بالإضافة إلى توفير مايقرب إلى 70 نوع من الأسماك الطازجة يوم بيوم، هذا بالإضافة إلى عروض السلع التموينية والاستهلاكية والبقالة المتنوعة، وكما عودت مجموعة شركات لولو هايبر ماركت السعودية عملائها الكرام بتقديم كل ما هو جديد ومفيد، فتقدم لكم هذا الأسبوع تخفيض إضافي بقيمة 25 ريال سعودي على المشتريات التي تتعدى قيمتها ال 199 ريال، بالإضافة إلى الحصول على كوبون هديه بقيمة 100 ريال لكل 200 ريال تنفق في أقسام الأزياء، الأحذية، حقائب نسائيه، مجوهرات و اكسسوارات الأطفال.

لولو هايبر ماركت

احصل ضمن عروض لولو ماركت على فاكهة البابايا الغنية بالمعادن والفيتامينات المستوردة من سيريلانكا مقابل 8.95 ريال للكيلو بدلاً من 14.95 ريال.

اشتري صندوق من الكوسة السعودية مقابل 7.25 ريال بدلاً من 16.75 ريال سعودي، يمكنكم الإطلاع على مقال فوائد الكوسا الصحية للكبار والصغار والتي قد تصيبكم بالدهشة من كثرة فوائدها.

احصل على عبوة من الذرة الحلوة الجاهزة للأكل مستوردة من الصين مقابل 5.5 ريال بدلاً من 8.75 ريال للعبوة.

كيلو من قرع مر أخضر السعودية بسعر 4.95 ريال للكيلو بدلاً من 8.95 ريال.

اشتري كيلو من الجزر الأسترالي مقابل 3.65 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

يعد الشمندر أو كما يطلق عليه في بعض البلاد العربية البنجر من النباتات ذات الفائدة العالية للجسم خاصة في التخلص من الأنيميا وأمراض فقر الدم. احصل على الكيلو بسعر 3.65 ريال فقط بدلاً من 7.95 ريال.

عروض لولو

كيلو بصل يمني بسعر 1.45 ريال بدلاً من 3.45 ريال، من المعروف ان البصل من النباتات التي تحتوي على العديد من الفوائد ويعد مضاداً حيوياً لعدة أمراض.

احصل على خصم بقيمة 19.6 ريال عند شراء مسحوق غسيل تايد وزن 2.5 كيلو أو تايد المضاد للبكتيريا وزن 2.25 كيلو.

اشتري حبتان من زيت نور دوار الشمس سعة 1.5 لتر + 500 مل بسعر 33.5 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

أرز بسمتي تاج الهند كيس وزن 10 كيلو جرام بسعر 62.5 ريال بدلاً من 76.95 ريال.

لولو ماركت