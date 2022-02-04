تدوير زيت الطعام المستعمل كنز في البيت مشروع مربح بدون أي مجهود

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عمر شويل - جدة لا يوجد بيت يخلو من وجود الزيت، ولكن بعد الاستخدام تجد الكثير يحتار في طريقة التخلص منه، إلا أنه مؤخرًا وجدنا الكثير من الإعلانات عن شراء وتجميع زيت القلي المستعمل، مقابل منتجات يحتجاها المنزل، أو مقابل مال، حيث تعيد تدويره بعض المصانع، ويشارك في إنتاج بعض أنواع المنظفات والصابون، وسوف نتناول طرق الاستفادة في هذا التقرير.

تدوير زيت الطعام المستعمل

تعتبر إعادة تدوير زيت القلي المستعمل من أكثر المكاسب التي يمكن تحقيقها، وفي نفس الوقت تحمي البيئة من الخطورة والتلوث البيئي الذي يمكن أن يسببه سوء استخدامها.

حيث وجدت الأبحاث أن تناول الزيت القلي المستعمل مرات كثيرة، يؤذي الصحة، ويتسبب في أمراض خطيرة منها السرطانات، ولذلك توجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها استخدام زيت القلي المستعمل في أغراض أخرى غير الطعام.

يمكن تصنيع المنظفات التي لديها قدرة هائلة في التخلص من الدهون الشديدة المتراكمة، واستخدامه بغرض نظافة الأدوات المعدنية وإزالة الصدأ منها

بالإضافة إلى استخدام زيت القلي المستعمل في تصنيع بعض المواد الكيميائية المركبة، التي تستخدم في تلميع الفضة والمشغولات الذهبية والألماس.

صناعات يدخل فيها الزيت المستعمل

يوجد الكثير من طرق استعمال زيت القلي المستخدم بدلًا من رميه، أو تناوله الذي يشكل خطورة على الصحة، حيث يمكن استخدامه في تصنيع المنتجات الآتية: