الجير سيسقط وحده بعد أن تتمضمض بهذا المحلول ولن تلجأ لطبيب الأسنان مرة أخري سيسقط الجير في دقائق

المضمضة بالخل والملح لمعالجة التكلس وإزالة طبقات الجير هذه من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعمل على إزالة الجير التي تتراكم على الأسنان؛ حيث أن الأسنان البيضاء حلم كل فتاة حتى تظهرى بمظهر لائق وجذاب، والكثير من الأشخاص يبحثون عن الوصفات الطبيعية لتبيض الأسنان، كما أنها مفيدة للأسنان والآن في هذا المقال سوف نعرض لكم إحدى الوصفات الطبيعية.

التخلص من جير الأسنان

بالخل والملح يذوب الجير يتم المضمضة بالخل لمدة دقيقتين، وهذا يعمل على التخلص من البكتيريا الضارة، وبعد ذلك يتم وضع الملح على فرشاة الأسنان ونقوم بغسله بالملح لمدة ثلاث دقائق، وسوف تظهر النتيجة أكثر من رائعة.

طريقة أخرى لإزالة الجير

يتم عمل مضمضة من خلال الآتي:

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب مناسب من الماء.

طريقة الاستخدام

يتم وضع الملح والخل على ربع كوب من الماء ويقلب الخليط جيدا وهذا المحلول يستعمل مرتين في الأسبوع، ثم يتم وضع ملعقة ملح مع مسحوق كربونات الكالسيوم، ويتم غسل الأسنان جيدا بالفرشاة بعد المضمضة.

طريقة أخرى باستخدام قشر الرمان