سعر كرسبي رول الدجاج من الطازج ومنيو المطعم، مطعم الطازج من المطاعم العريقة في المملكة العربية السعودية، والتابعة للشيخ عبد الرحمن فقيه، وقد اشتهر المطعم بإعداد وجبات من الدجاج باختلاف أنواعها وأشكالها، والتي تتمتع بالمذاق الشهي واللذيذ، وجعل المطعم على رأس جميع المطاعم بالسعودية على الرغم من وجود العديد من المطاعم التي تقوم بإعداد أشهى الوصفات، ومن أشهر الوجبات التي يقدمها مطعم الطازج وجبة كرسبي رول الدجاج وهي وجبة شبيهه بالبرجر، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على سعر كرسبي رول الدجاج من الطازج ومنيو المطعم بالتفصيل.

سعر كرسبي رول الدجاج من الطازج

سعر كرسبي رول الدجاج من الطازج يتكون كرسبي رول الدجاج الذي يقوم بإعداده مطعم الطازج من قطع من صدور الدجاج المقرمش مع شريحة من الجبن الرومي والرومي المدخن والخس والطماطم والمايونيز يتم لفها على هيئة رول بواسطة الخبز الطازج، واستطاعت هذه الوجبة أن تحظى على إعجاب العديد من عملاء مطعم الطازج، ويذكر أن هذه الوجبة تم إضافتها حديثا إلى منيو المطعم ويبلغ سعره 23 ريال سعودي.

منيو مطعم الطازج في السعودية

منيو مطعم الطازج في السعودية نعرض لكم بعض أسعار الوجبات التي يقدمها مطعم الطازج.