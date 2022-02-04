معلقة واحدة ليلاً وانسي تكلس واصفرار المرحاض بدون مجهود في 3 دقائق فقط وصفة رهيبة

تنظيف الحمام من الأشياء المهمة جداً في المنزل، لأن عدم تنظيفها بإستمرار يتراكم الفيروسات والبكتيريا الضارة على الأنسان، ويجب تنظيف التوليب بطريقة صحيحة وصحية التي لا تضر، هناك العديد من الأشخاص يبحثون عن وصفات لتنظيف التواليت بسهولة، معنا سنقدم لكم وصفات سحرية لتنظيف الحمام نظافة فائقة اللمعان.

طريقة تنظيف الحمام

هناك العديد من وصفات لتنظيف الحمامات ومن هذه الوصفات نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات المطلوبة لتجهيز الخلطة:

لتر ماء دافئ.

كيس بيكنج بودر.

وثلاث ملاعق صغيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقتان كبيره خل.

مسحوق الغسيل.

وربع كوب من صابون المخصص للمواعين.

سلك مواعين.

ليمونه معصوره مع تقطيع القشرة.

طريقة تحضير الخلطة السحرية لتنظيف التواليت

كما أنه لا بد أن يوضع في وعاء عميق الماء مع البيكربونات الصوديوم ويقلب ثم نضيف إليه مسحوق الغسيل، ثم نقوم بوضع عصير الليمونة مع تقطيع قشرة الليمونة إلى قطع صغيرة ونضعها في الماء ثم نضع البيكنج بودر والخل ونقلب جيداً.

ثم نقوم برش الحمام بالخلطة الموجودة ويترك لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسل التواليت بالسلكة المخصص للمواعين ستلاحظ لمعان ورائحه جميلة غير المعتاد.

طريقة أخرى لتنظيف التواليت

هذا الطريقة سهله وسريعة

المكونات المطلوبة:

وحوالي عصرة ليمونه كبيرة

كما أنه تحتاج إلى بيكنج بودر كيس.

وحوالي ملعقة من صابون المواعين.

قشر برتقال.

طريقة تجهير الخلطة لتنظيف التواليت