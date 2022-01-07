نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل المكونات في مطبخك.. 4 طرق للتخلص من قشرة الشعر نهائيا في أقل من دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قشرة الشعر من الأمور المحرجة والمزعجة للفتيات؛ حيث أنها تقلل من جاذبية الشعر الذي يعد جزءًا هامًا من جمال المرأة، ولذلك بمجرد ظهور قشرة، يجب التخلص منها فورًا لأنها تنتشر وتزيد خلال ساعات فقط، مما يتسبب في عدم القدرة على مغادرة المنزل في حالة إذا كانت المرأة غير محجبة، وإذا كانت كذلك، ستشعر بالإحراج أمام زوجها؛ لأن القشرة تظهر بشكل واضح في خصلات الشعر وعندما تزيد تصل لمرحلة التساقط على الملابس، ولذلك يجب استخدام واحدة من الطرق التي سنعرضها في السطور التالية؛ لأنها غير مكلفة وستلاحظ النساء النتيجة من الاستخدام الأول.

طرق التخلص من قشرة الشعر

يوجد 4 طرق منزلية تستطيع القضاء على القشرة التي تنتشر في الخصلات وعلى فروة الرأس، حيث أنها من مكونات طبيعية وتتفاعل كثيرًا في الشعر، وهي:

الليمون

ويتم استخدام هذه الوصفة من خلال وضع القليل من عصير الليمون على فروة الرأس، ولكن يجب أن تكون الكمية قليلة حتى لا يتسبب في احمرار الجلد، وفرك الشعر لمدة دقيقة، ثم غسل الخصلات فورًا باستخدام الماء الفاتر أو البارد، وبمجرد تجفيف الشعر، سوف تشعر المرأة باختفاء القشرة نهائيًا.

الحلبة

يجب ترك القليل من حبوب الحلبة في ماء طوال الليل، وفي الصباح يتم هرس البذور بعد إزالة الماء، ثم إضافة ملعقة صغيرة من الليمون، وبمجرد أن تصبح المكونات عجينة، يجب وضعها على فروة الرأس أو الأماكن الأكثر تضررًا من القشرة، وتركها 30 دقيقة ثم غسل الشعر جيدًا، والتأكد من عدم وجود حلبة؛ ولأنها تتسبب في وجود رائحة مزعجة يمكن استخدام الشامبو الطبي أو العادي للتخلص منها.

اللبن الرائب

ويتم استخدامه من خلال وضع القليل منه على فروة الرأس، وتركه حتى يجف، ثم غسل الشعر جيدًا، ولكن يجب عدم ترك اللبن لأكثر من ساعة، يمكن استخدام الرائب الجاهز أو الذي يتم إعداده منزليًا.

خل التفاح

الطريقة الرابعة، هي 3 ملاعق من خل التفاح مع ربع كوب ماء، ثم وضع الخليط على فروة الرأس، وبعد مرور 5 دقائق يجب غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر أو البارد، ولكن في حالة وجود حساسية ضد الخل، يجب عدم استخدام هذه الوصفة.