نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أيفون 13 برو ماكس بأكسترا بعروض اليوم الوطني بكل الألوان وتخفيضات كبرى لكل جوالات تقسيط بسعر خيالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 13 في اكسترا بأسعار لا مثيل لها بأقل من الأسواق الخارجية أشتري الآن جوال أيفون 13 برو ماكس من معرض أكسترا واستمتع بمزايا الهاتف الكبرى مع سعر مخفض قبل نفاذ الكمية، معارض أكسترا أعلنت عن فتح باب بيع لهواتف أيفون 13 برو ماكس في جميع معارضها بأقسام بيع الجوالات، وأنها طرحت الهاتف بأسعار مخفضة سيكون هناك هدايا مجانية عند الشراء مقدمة من أكسترا، والعروض ليست على أيفون 13 برو فقط وإنما على كل الهواتف الأخرى احتفالا باليوم الوطني للملكة العربية السعودية، وسنوضح لكم مزايا هاتف أيفون 13 برو ماكس وأيفون 13 برو بالتفصيل في نهاية العرض فتابعوا معنا أقوى عروض أكسترا لإيفون 13 برو والجوالات الأخرى وهدايا قيمة عند الشراء.

سعر أيفون 13 برو ماكس أكسترا للجوالات الأيفون

الهاتف الأكثر مبيعا في كل معارض اكسترا خلال الفترة الحالية وبدأ أن ينفذ في أغلب المعارض هو أيفون 13 برو ماكس حيث أنه متبقي في أكسترا عدد 2 فقط، وذلك لأن سعر الهاتف معقول ومناسب بالنسبة للمزايا الأخرى التي تتوفر بالهاتف، أبل أيفون 13 برو ماكس:

سعة داخلية للهاتف 128 جيجا يدعم هواتف الجيل الخامس 5G، متوفر باللون الأزرق سيرا. شاشة الهاتف كبيرة بمقاس 6.7 إنش سرعة كبيرة واستجابة عالية. كاميرا أمامية TrueDepth بنحو 12MP بخاصية التصوير الليلي، وتسجيل 4K HDR. الهاتف جاء بنظام iOS 15 مشبع بمميزات جديدة لتقدم المزيد مع iPhone أكثر من أي وقت مضى. كل تلك المزايا في هاتف أيفون 13 برو ماكس في أكسترا بسعر 5199 ريال سعودي. نظام التقسيط أو نظام تسهيل تمويل على 36 شهر بدفع 249 ريال سعودي شهريا.

أيفون 13 برو ماكس الأزرق 256 جيجا سعر ومزايا

هاتف أيفون 13 برو ماكس 256 جيجا بايت باللون الأزرق سيرا، مساحة الذاكرة العشوائية تصل إلى 8 جيجا رام، المعالج للهاتف إيه 15 بيونك، الكاميرا الأمامية لهاتف أيفون برو ماكس 12 ميجا بكسل، كاميرا خلفية بدقة 12 +12+12 ميجا بكسل، متوفر الهاتف في اكسترا بسعر 5699 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 60 ريال سعودي، الألوان المتوفرة للهاتف الأزرق سيرا والفضي والذهبي واللون الرصاصي الداكن.

اكسترا توفر ايفون 13 برو بأسعار وهدايا كبرى

هاتف أبل ايفون برو، يدعم الجيل الخامس 5G، سعة الهاتف الداخلية 128 جيجا، متوفر باللون الأزرق، كاميرا الهاتف الخلفية تصل إلى 12+12+12 ميجا بكسل، بسعر 4699 ريال سعودي من هواتف الأكثر مبيعا أيضا في معارض أكسترا.