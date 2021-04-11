نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تهنئة رمضان باسمك وصورتك أجمل خلفيات رمضان أحلى مع 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الأفراد خلال هذه الأيام إلى تقديم التهاني لأصدقائهم وأقاربهم لذا فإنهم يبحثون عن تهنئة رمضان باسمك وصورتك والتي من خلالها يستطيعون التعبير عن شعورهم لذويهم ويحرصون كذلك على توفير بطاقات تهنئة رمضان بالأسماء ليتم إرسال التهنئة للأهل والأصدقاء كل منهم باسمه ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على صيغ تهنئة رمضان باسمك وصورتك.

تهنئة رمضان باسمك وصورتك

يعتبر شهر رمضان شهر المغفرة والرحمة والتودد والتقارب ما بين الجميع لذا فإن من خلال تهنئة رمضان باسمك وصورتك يستطيع الفرد التوجه بالدعاء بالمغفرة والرحمة والعتق لمن أحب، ومن أفضل بطاقات التهنئة بالاسم والصورة ما يلي:

بطاقات تهنئة لرمضان جديدة 2021

يبحث الأفراد عن كل ما هو جديد من بطاقات التهنئة والتي يمكن كتابة العديد من الأدعية بها وكذلك بعض الكلمات التي تدل على القرب والمودة للشخص المرسلة إليه البطاقة ومن أهم هذه الكلمات:

رمضان يقترب والقلب يرتقب أسال الله لك فيه المغفرة والعتق وصلاح الحال.

رائحة رمضان تفوح في الأفق ربي يبلغ رمضان وأنت في أحسن حال.

تهنئة رسمية بمناسبة رمضان

بعض عبارات التهنئة يحتاجها الأشخاص لتقديمها لأشخاص تربطهم بهم علاقة عمل كالمديرين والمسئولين فينبغي أن تأخذ كلماتها الطابع الرسمي ومن أهم هذه العبارات الرسمية ما يلي:

كل عام وأنتم في أفضل حال جعلكم الله من المقبولين في هذا الشهر الكريم.

كل عام وحضراتكم بخير عساكم من عواده.

أهل الله عليكم وعلينا الشهر الكريم بالإيمان والغفران والعتق من النيران.

أتمنى من الله لكم في هذا الشهر الكريم قبول صيامكم وقيامكم وأن يجعلكم من عباده المقبولين.

قبل سحور أولي الأيام المباركة حبيت أكون أول المهنئين لك بقدوم أفضل شهور السنة.

تهنئة بمناسبة رمضان للعائلة

من أجمل الإهداءات ما تكون للعائلة والتي تعتبر عن الود والتقارب وصلة الأرحام ومن أفضل هذه الإهداءات ما يلي: