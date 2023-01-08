نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات دبي dubai tv على جميع الأقمار الصناعية 2023 في المقال التالي
تلفزيون دبي او قناة دبي تعتبر من القنوات الفضائية العامة الغيرمشفرة، وهي تتبع مجموعة شركة دبي الإعلامية الإماراتية، تعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف أو إنقطاع، تاتي من بين العديد من قنوات دبي المختلفة، وهي القناة الرئيسية، يعرض من خلالها أهم البرامج المتنوعة التي لها علاقة ببرامج إخبارية واخرى إجتماعية وسياسية وايضا إقتصادية واخرى ترفيهية كجزء من التنوع في باقات البرامج الحصرية والمتجددة وبجودة عالية، وبعد تغيير التردد مؤخراً سعيا وراء تحسين مستوى البث من خلال الجودة نشارككم تردد قناة دبي 2023 الجديد.
من خلال ضبط قناة دبي، يمكن العثور على أقوى إشارة للقناة وبدون تشويش، حيث على اصحاب الرسيفرات إضافة الترددات التي تعمل بكفاءة، من خلال إدراجها في الرسيفر لديهم، لإمكانية إستقبال بث القناة على عرب سات وقمر نايل سات، وقد اعلنت ادارة القناة عن تشغيل قناة دبي بدقات متفاوتة بتقنية hd وصيغة البث SD من اقمار صناعية مختلفة، لمشاهدة العرض المرئي المنقول عبر الاقمار الصناعية بدون تداخل.
في هذه الصفحة، يمكنك الوصول الى جميع تردد قنوات دبي 2023 عبر النايل سات والعرب سات والاستمتاع بمتابعة القناة بمجرد تنزيل الترددت المنشورة هنا.
يمكنك إستخدام الترددات التالية لمشاهدة قناة Dubai tv على القمر الصناعي نايل سات
|إسم القناة على الاقمار الصناعية
|Dubai TV
|دقة الصورة
|HD
|التردد
|12418 (h)
|معدل الترميز
|27500
ترددات قناة دبي على القمر الصناعي عرب سات بدر
|إسم القناة على الاقمار الصناعية
|Dubai TV
|دقة الصورة
|sd
|التردد
|12130 (v)
|معدل الترميز
|27500
تذكير انه من الممكن تلقي إشارة القناة على ساتل نايل سات بجودة sd بتردد مختلف لإمكانية متابعة قناة dubai على التردد 11096v، ومعدل ترميز 27500، لإمكانية الحصول على صورة اقل وضوحاً.
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