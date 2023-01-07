تردد قناة عمان الرياضية الناقلة لمباريات كأس الخليج 25

تردد قناة عمان الرياضية، من أكثر الترددات بحثًا في اﻵونة اﻷخيرة من قِبل عاشقي الساحرة المستديرة، وخاصًة بعد أحقيتها في الحصول على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي في نسختها 25، ولقد أعلن فريق إدارة القناة على موقع التواصل اﻹجتماعي “تويتر” إنه تم تعديل تردد قناة عمان الرياضية عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

قناة عمان الرياضية Oman TV Sport

هي القناة الرياضية الرسمية داخل السَلطنة العُمانية، ويرجع تاريخ نشأتها لعام 2013، وتتميز القناة بنقاء الصوت وجودة الصورة فهي تبث بتقنية HD، كما يُمكن متابعة جميع ماتنقله القناة بدون انقطاع إرسال وعلى مدار اليوم الكامل، وهذا ما يميزها عن باقي القنوات الرياضية اﻷخرى.

تردد قناة Oman TV Sport عبر القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 12111 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة Oman TV Sport على عربسات

التردد 12456 معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/4 الاستقطاب عمودي

برنامج الدكة خليجي 25

من المعروف عن قناة oman sport، إن لها قاعدة جماهرية كبيرة من داخل السلطنة وخارجها، فهي تنقل أهم المباريات المحلية والخليجية، كالدوري والكأس العماني وغيرها، وبجانب ذلك تنقل أهم البرامج الرياضية الفريدة والمتنوعة واﻷستوديوهات التحليلية ومن أهم تلك البرامج برنامج الدكة الخليجي الذي يعرض كل يوم في الساعة الواحدة، برفقة مجموعة من المحللين والناقدين الرياضيين، ومن البرامج الرياضية التي تقدمها القناة أيضًا :

مساء آسيا.

الحدث.

صدى الجماهير.

ليالي الكأس.

الكأس والناس.

طفولة وبطولة.

مشوار مُدرب.

المنصة.

الكأس الغالية.

قناة Oman TV Sport

هي قناة مجانية غير مشفرة متاحة أمام الجميع، كما تراعي القناة الفروق الزمنية بين سلطنة عمان وغيرها من البلدان العربية اﻷخرى، والذي زاد من تميز قناة عمان الرياضية، أنها من ضمن القنوات الناقلة ﻷهم البطولات الرياضية الحالية وهي كأس الخليج العربي 25، التي تقام حاليًا على اﻷراضي العراقية.

كيفية ضبط قناة عمان الرياضية على أجهزة التحكم