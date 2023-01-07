ياسمين عز تثير جنون النساء من جديد : أوعي تعملي هذا الشيئ مع جوزك !

ضمن حلقاتها المثيرة للجدل وخاصة بين النساء اللواتي يرين أنها منحازة للذكور على حساب بني جنسها، ومن جديد تستفز الإعلامية المثيرة للجدل ياسمين عز النساء حيث وجهت لهن مجموعة نصائح تخص الزوجات، وأشارت إلى أنها ستقدم أيضا حلقة كاملة خصيصًا بعنوان تفخيم الزوج.

وقالت ياسمين عز خلال برنامجها كلام الناس المذاع عبر قناة mbc مصر: ليه بتنادي على جوزك بدون ألقاب، أنا هعمل لكم حلقة بعنوان تفخيم الزوج.

وأضافت: قوليله يا أستاذ محمد تحب تشرب إيه، مفيش حاجة اسمها يا محمااا.

ياسمين عز: أوعي ما تكمليش آخر حرف من اسم الراجل

وواصلت: أوعي ما تكمليش آخر حرف من اسم الراجل زي ما أنتِ ما تقبليش ياكل آخر حرف في اسمك، هل تقبلي يكون اسمك سماح وينادي عليكي بسمااا..قولي له أستاذ للتفخيم ومحمد للتنعيم الشتوي.. وبنقول يا مش أيها، لأن يا للقريب الحبيب.

وتابعت ياسمين عز: مفيش حاجة اسمها جوزك أستاذ محمد بينزل السبت من البلكونة، لازم نحافظ على تفخيمه، أنا بعتذر لك الغي السبت أرجوكي ما ينفعش يقف في البلكون ينزل السبت أنتِ كده هتهزي كيانه.

كما وجهت ياسمين عز نصائح للسيدات المتزوجات من مهندسين، قائلة: لو جوزك مهندس لازم تحسسيه بالدفا والحنان لأن حياته كلها مربعات ودواير ومستطيلات، ومحتاج يرتاح، وبروزي اسمه بين قوسين مفخمين ومزركشين ومزينين، قولي له الباشمهندس وفخمي فيه قدام صحابك، قولي لصاحبتك أن فتح ليكي البلكونة اللي في التجمع على النيل وبقيت الشوف النيل من بلكونتي لأنه راجل خارق يقدر يعمل أي حاجة.