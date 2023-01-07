تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2023 الناقلة لجميع البطولات المحلية والعالمية

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عمر شويل - جدة تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2023 الناقلة لجميع البطولات المحلية والدولية، على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وباقي الأقمار الصناعية، حيث تعرض القناة كافة الأحداث بجودة HD، تم تأسس القناة منذ 11 عام تقريباً بواسطة الإعلامي “غزوان جاسم” يقع مقر القناة في مدينة بغداد، في هذا المقال نوضح إليكم كيفية استقبال تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2023

يمكنكم اعزائي الكرام متابعة جميع المباريات والفقرات الرياضية المذاعة على قناة الرابعة العراقية الرياضية عن طريق اختيار أحد الترددات التالية:

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12563. القمر الصناعي نايل سات. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500.

تردد قناة الرياضية العراقية 2023

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تبث القناة بطولة خليجي 25 بالمشاركة مع عدة قنوات رياضية أخري أبرزها قناة الكأس القطرية المفتوحة التي قامت بإذاعة بطولة كأس العالم فى قطر، بالإضافة إلى قناة الكويت الرياضية وقناة بي ان سبورت وقناة عمان الرياضية، AlRabiaa TV.

طريقة تنزيل تردد قناة العراقية الرياضية 2023

إذا كنت من عشاق الساحرة المستديرة فأنت مع موعد لمتابعة العديد من البطولات الدولية والعالمية المذاعة على قناة الرياضية العراقية 2023، التي يمكنك ضبط ترددها عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي هي الضغط على القائمة من جهاز الريموت كنترول الخاص بالريسفر.

الضغط على ضبط التردد.

النقر على زر إضافة قناة.

تسجيل بيانات التردد الجديد.

الضغط على أيقونة البحث.

برامج قناة الرابعة العراقية الرياضية 2023

هناك العديد من البرامج والفقرات الرياضية التي تبث مباشرة على قناة الرابعة العراقية الرياضية تعد أبرزها التالي:

برنامج شبابنا وصوت الملاعب.

البرنامج الرائع بين الناس.

ستديو الأطباء وبرنامج حلقة وصل.

نقطة الصفر.

برنامج شيكو ماكو.

حلقة وصل وبرنامج صباح الرابعة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح كيفية ضبط تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2023 الناقلة لجميع البطولات.