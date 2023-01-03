نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ماجد 2023 عبر نايل سات وعرب سات لمتابعة أجمل برامج الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأمهات والآباء على تردد قناة ماجد 2023 باعتبارها من أهم وأشهر القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم مجموعة متميزة من الأفلام الكرتونية، تتطلع القناة إلى كل ما هو جديد ومتطور وتحرص على تحسين جودتها ووضوح الصوت والصورة عبر تغير تردد القناة، وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل خلال السطور القادمة.

تردد قناة ماجد 2023

قناة ماجد للأطفال هي إحدى قنوات الأطفال الرائدة في تقديم عدد من البرامج المتميزة والرسوم الكرتونية التي تم إعدادها على يد فريق عمل محترف انطلقت القناة عام 2015 ميلادية، لتنضم إلى عائلة قنوات أبو ظبي الشهيرة، تهتم بتنمية مهارات الطفل وقدراته العقلية ويشجعه على الابتكار والإبداع كما اهتم مصممي هذه البرامج بتقديم محتوى هادف يجمع بين الفائدة والتسلية، يتوافق محتوى قناة ماجد مع عادات وتقاليد مجتمعنا العربي الإسلامي، كما حرصت القناة على تقديم مجموعة من البرامج المتوافقة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، لذا تخضع القناة لمراقبة دقيقة وإشراف فني على أعلى مستوى.

تردد القناة الجديد على النايل سات

للاستمتاع بمشاهدة رائعة، يمكنكم تنزيل تردد قناة ماجد الجديد على القمر الصناعي نايل سات، عن طريق تعبئة البيانات التالية:

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد على عرب سات

يمكنكم تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات، وذلك عن طريق البيانات الآتية:

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

البرامج التي تقدمها قناة ماجد

اهتمت القناة بتقديم مجموعة ممتعة من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة التي نالت اعجاب الجميع والتي تتمتع بالجودة والكفاءة العالية، إليكم أبرز هذه البرامج:

النحلة مايا.

المستكشفان.

منصور.

القراصنة.

جنود حفظ السلام.

نينجا الفواكه.

العميل راكان.

البومة والأصدقاء.

ماوكلي فتى الأدغال.

في نهاية مقال تردد قناة ماجد 2023 حيث تم التعرف على الترددات الجديدة للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة على درجة عالية من الجودة، مع عرض مجموعة من أفضل الافلام والمسلسلات الكرتونية المتميزة.