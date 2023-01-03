نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية ضبط تردد قنوات ssc نايل سات السعودية الرياضية الناقلة لحفل استقبال كريستيانو رونالدو ومباريات الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر تردد قنوات ssc نايل سات السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين وحفل استقبال كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى صفوف نادي النصري السعودي واجتيازه اختبار الفحص الطبي، خلال الحفل المقام على ملعب ملعب “مرسول بارك” الليلة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، بعد إعلان شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية نقل الاحتفال عبر قنواتها على القمر الصناعي نايل سات.

طريقة تنزيل تردد قنوات ssc السعودية الرياضية

ونتسعرض لكم في هذا التقرير تردد قنوات ssc السعودية الرياضية اس اس سي الرياضية وكيفية ضبط القناة وتنزليها على الرسيفير “جهاز الاستفبال المنزلي”.

ويمكن ضبط تردد قنوات SSC السعودية على القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع ما يلي من خطوات نستعرضها عبر السطور الأتية:-

أولا: يتم فتح جهاز الاستقبال على شاشة التلفاز.

ثانيا: اختيار القائمة الأساسية.

ثالثا: اختيار التركيب الهوائي.

رابعًا: اختيار تبويب إضافة القناة.

خامسًا: إدخال البيانات الخاصة بالقناة.

سادسًا: الضغط على البحث.

سابعًا: حدد بحث الشبكة سواء عام أو مجاني.

ثامنًا: الانتظار حتى انتهاء البحث.

تاسعًا: سيتم تنزيل قنوات SSC السعودية الرياضية.

تردد قناة ssc السعودية نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: إس إس سي ssc السعودية.

التردد:12523.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تنزيل تردد قناة ssc الناقلة لمبارايات الدوري السعودي

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر عرب سات

التردد: 11747 / 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو 3/4.

حفل كريستيانو رونالدو في مرسول بارك

ويقام احتفال استقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك لتقديمه رسميًا إلى جماهير نادي النصر السعودي.

ووقع رونالدو عقدًا مع النصر السعودي لمدة موسمين ونصف حتي يونيو 2025، مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويًا.

ومن المقرر أن يمتد عقد النجم البرتغالي إلى عام 2030 للمشاركة كسفير للكرة السعودية في ملف إستضافة كأس العالم 2030 مع مصر واليونان.