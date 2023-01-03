نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كراميش الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات بجودة عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد قناة كراميش إحدى أفضل قنوات الفضائية المخصصة للأطفال، فهي قناة إنشادية تقديم العديد من الأناشيد والأغاني التعليمية والترفيهية للأطفال، مما جعلها من أفضل قنوات الأطفال، فهي تقدم محتوى ديني وتعليمي يناسب المجتمعات العربية والإسلامية، وذلك من خلال الأناشيد الشيقة والبرامج الممتعة التي تجذب الملايين من الأطفال، ولذلك يبحث الكثير عن أحدث تردد لقناة كراميش الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة كراميش الجديد 2023

تهدف قناة كراميش إلى المساهمة في إكساب الأطفال بعض المهارات الإبداعية، وذلك من خلال برامجها التعليمية التي تناسب جميع الأطفال، حيث تنمي مهارات الطفل في التركيز والتفكير، بالإضافة إلى إرساء التقاليد والعادات العربية والإسلامية للأطفال، فهي تتميز بما تقدمه من محتوى جيد سواء تعليمي وترفيهي، يجذب الأطفال وينمى مهاراتهم، ونتناول الآن عرض تردد قناة كراميش الجديد 2023 على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة كراميش الجديد 2023 على القمر الصناعي النايل سات

يزداد البحث عن تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعة نايل سات، وفي إطار ذلك نقدم الآن أحدث تردد لقناة كراميش الجديد 2023.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11603.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش الجديد 2023 على العرب سات

كما يمكنك الاستماع ببرامج قناة كراميش المميزة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وغرب آسيا عبر القمر الصناعي عرب سات، من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي: –

القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة: 11390.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة كراميش

تعد قناة كراميش قناة إنشادية مخصصة للأطفال، وتقدم محتواها عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، ويرجع تاريخ انطلاقها إلى عام 2009، وتبث من المملكة الأردنية الهاشمية، وتعمل على مدار اليوم، وبشكل مجاني، وبجودة عالية وبدون تقطيع، وتقدم العديد من الأناشيد والأغاني والبرامج المناسبة للأطفال، بالإضافة إلى أفلام الكارتون الشيقة، لذلك تعد قناة كراميش من أفضل القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي.