نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 عبر جميع الأقمار الصناعية National Geographic في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت معدلات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة باعتبارها من أشهر القنوات الثقافية التي تهتم ببث مجموعة من البرامج الثقافية المتنوعة ومحتوى علمي رائع عن بعض الحيوانات، كما تهتم بعرض أسرار البيئة والتأثير المتبادل بينها وبين البشر، والتمتع بمشاهدة كل العروض الحصرية على القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

قناة ناشيونال جيوغرافيك هي إحدى القنوات الفضائية الشهيرة التي يتابعها الملايين، بدء بث القناة منذ عام 2009م لتصبح من أهم المحطات في العالم العربي، تقدم باقة متنوعة من البرامج العلمية والثقافية التي تنمي القدرات العقلية والذهنية وتنشط المخ، كما تهتم بتقديم مجموعة من البرامج المدبلجة التي تعرض حصريًا على القناة.

تردد القناة على نايل سات 2023

تتمتع بمشاهدة أروع البرامج بتقنية وجودة عالية الدقة، عن طريق ضبط جهازك بالبيانات التالية:

التردد: 12804.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD عالية الدقة.

تردد National Geographic على عرب سات 2023

لمشاهدة ممتعة أكثر وضوحًا يمكنكم ضبط جهاز الرسيفر على التردد التالي:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: عالية الدقة.

تردد القناة على سهيل سات 2023

يمكنكم متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك من سهيل سات، عن طريق إدراج البيانات التالية:

التردد: 11669.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

خطوات ضبط تردد القناة

يمكنكم إعادة ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بشكل صحيح، وذلك من خلال اتباع التالي:

قم بالضغط على كلمة menu الموجودة في الريموت، ومن ثم الضغط على التركيب الهوائي.

اختيار إضافة قناة، قم بإدراج البيانات الخاصة بالقناة حسب القمر الصناعي.

اضغط على زر البحث، والانتظار حتى نهاية البحث.

وأخيرًا قم بالضغط على زر حفظ، حتى يتم حفظ القناة في قائمة المحفوظات.

في نهاية مقال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نكون قد تعرفنا على كافة البيانات الخاصة لضبط تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية سواء عرب سات أو نايل سات أو سهيل سات، مع عرض الطريقة والخطوات التي تمكنك من إعادة ضبط تردد القناة.