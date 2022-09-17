نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc نايل سات وعربسات متابعة مباريات دوري روشن السعودي على قنوات إس إس سي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلقى الآن تردد قناة ssc نايل سات بحث شديد، لأنه حدث تحديث له جديد وتم تغيره في الأيام السابقة، ويريد كل من يحب برامج تلك القناة أن يتعرف عليه، وخاصة أنها تعرض المباريات سواء أكانت أوروبية أو آسيوية أو غيره، وعلى الرغم أنها قناة جديدة ليس لها سوى عام واحد فقط في مجال القنوات الرياضية، إلا وأنها اشتهرت كثيرا لأنها القناة الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، وكذلك جميع مباريات المنتخب السعودي لذا سوف نتعرف على كافة تردداتها سواء أكانت على العرب سات أو حتى النايل سات.

تردد قناة ssc نايل سات

لتحديث تردد قناة ssc نايل سات، لابد من ضبط الجهاز على تلك الترددات:

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ssc عربسات 2023

يمكن أن تضبط هذا التردد على القمر الصناعي عربسات وهذا التردد هو:

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

برامج قناة ssc

يوجد برامج كثيرة على تردد قناة ssc نايل سات وهذا ما أهلها لتأخذ تلك المكانة العريقة وسط تلك القنوات، وبالإضافة إلى المباريات أيضا، ومن أشهر برامجها هي: