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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc نايل سات وعربسات متابعة مباريات دوري روشن السعودي على قنوات إس إس سي في المقال التالي
عمر شويل - جدة يلقى الآن تردد قناة ssc نايل سات بحث شديد، لأنه حدث تحديث له جديد وتم تغيره في الأيام السابقة، ويريد كل من يحب برامج تلك القناة أن يتعرف عليه، وخاصة أنها تعرض المباريات سواء أكانت أوروبية أو آسيوية أو غيره، وعلى الرغم أنها قناة جديدة ليس لها سوى عام واحد فقط في مجال القنوات الرياضية، إلا وأنها اشتهرت كثيرا لأنها القناة الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، وكذلك جميع مباريات المنتخب السعودي لذا سوف نتعرف على كافة تردداتها سواء أكانت على العرب سات أو حتى النايل سات.
تردد قناة ssc نايل سات
لتحديث تردد قناة ssc نايل سات، لابد من ضبط الجهاز على تلك الترددات:
- التردد: 12523.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة ssc عربسات 2023
يمكن أن تضبط هذا التردد على القمر الصناعي عربسات وهذا التردد هو:
- التردد: 12418.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
برامج قناة ssc
يوجد برامج كثيرة على تردد قناة ssc نايل سات وهذا ما أهلها لتأخذ تلك المكانة العريقة وسط تلك القنوات، وبالإضافة إلى المباريات أيضا، ومن أشهر برامجها هي:
- يعرض عليها برنامج الفار، وفيه يتم استضافة مجموعة من المحللين، وفيه يقوموا بتحليل كافة الأخطاء، والتعرف على نقاط الخلاف، ومقدم هذا البرنامج هو فهد المرادسي وهو حكم دولي سابق.
- برنامج برا ال 18: ويعرض معظم أيام الأسبوع، وتكون إجازته الجمعة والسبت فقط، ويقدمه عبد الرحمن الحميدي، ويناقش هذا البرنامج كرة القدم في السعودية، والتعرف على أحدث الأخبار في المملكة.
- برنامج راوند أب: وليس كبرنامج فهو استديو تحليلي، يحضر فيه جميع المحللين السعوديين، وهذا البرنامج يعرض دائما فور كل مباراة لتحليلها، ويعمل على تقييم كافة اللاعبين، وكل ما حدث في المباراة، ويتعرف على توقعات المباراة القادمة، ويعرضه مقدم البرامج سلطان الغشياني.
- برنامج سوشل: متخصص في عرض ما يعرضه كافة اللاعبين على مواقع التواصل المختلفة، ويعرض أيضا جميع المناقشات التي تدور حول تلك المنصات ويقدمه مذيعان هما عبد العزيز الجوهر،وعمر المقري.
- أما بالنسبة لفريق الإرسال الذي يتبع القناة في المباريات فهو أيضا متميز، ويكون من ضمنهم، تركي الشديد وعبد العزيز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ssc نايل سات وعربسات متابعة مباريات دوري روشن السعودي على قنوات إس إس سي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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