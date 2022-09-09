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عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في الوطن العربي بشكل عام، وجمهور كرة القدم في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية المباراة القادمة بين فريقي الهلال السعودي والزمالك في قمة كأس لوسيل، ومن المقرر أن تقام المباره على الأراضي القطرية، ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة نظيره الهلال السعودي يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر المقبل، في مباراة السوبر المصري السعودي.

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل والقنوات الناقلة للمبارة وترددها

سيقام ملعب لويس بقطر، وهو أكبر ملاعب كأس العالم 2022 حيث يتسع لنحو 80 ألف متفرج. ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة العاشرة بتوقيت مكة والقدس والدوحة، والثامنة بتوقيت الجزائر وتونس، وذلك من مساء يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، على الأراضي القطرية. حيث يستضيف استاد لوسيل 10 مباريات خلال المونديال، بدءا بلقاء الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختامًا بالمباراة النهائية وتتويج بطل المونديال في 18 ديسمبر. وينطلق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل وحتى الـ18 من شهر ديسمبر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال في سوبر لوسيل

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة. وتذاع المباراة المرتقبة بين الزمالك والهلال السعودي عبر قناتي ”بي إن سبورتس“ و“الكأس“ القطرية 1 المفتوحة، ومن المتوقع أن تبدأ أيضا قنوات سعودية ومصرية في التفاوض للحصول على حقوق بث المباراة. وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن قيامها بنقل المواجهة المنتظرة مع توفير استديو تحليلي يضم نجوم الكرة المصرية والسعودية السابقين.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة



القمر الصناعي

النايل سات

معامل الترميز

27500

معامل الخطأ

5/6

الإستقطاب

أفقي

التردد

11919

القمر الصناعي

العرب سات

التردد

12245

معدل الترميز

27500

معامل تصحيح الخطأ

3/4

الاستقطاب

عمودي

القمر الصناعي

ساهيل سات

التردد

10770

معدل الترميز

27500

معامل تصحيح الخطأ

3/4

الاستقطاب

افقي

معلقي مباراة الزمالك والهلال في السوبر المصري السعودي

وتذاع مباراة الزمالك والهلال على فضائية “السعودية الرياضية إتش دي 1” بتعليق السعودي فهد العتيبي، وعلى “السعودية الرياضية إتش دي 2” بتعليق المصري بلال علام.

جوائز كأس سوبر لوسيل

يحصل الفريق الفائز بمباراة كأس سوبر لوسيل على مليون ونصف دولار وسيحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.

أسعار تذاكر المباراة كالآتي

الفئة 1 (200) ريال قطري.

الفئة 2 (150) ريال قطري.

الفئة 3 (80) ريال قطري.

الفئة 4 (40) ريال قطري.

غادرت الأربعاء بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى غدا الجمعة على كأس “سوبر لوسيل”.

قائمة الزمالك المسافرة إلى قطر

كان البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، قد اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: إمام عاشور – زكريا الوردي – محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”– سيف فاروق جعفر – سيد عبدالله “نيمار”.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – يوسف أسامة نبيه.

ويحيي حفل مباراة كأس سوبر لوسيل المطرب عمرو دياب بعدما أعلن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مشاركته في الاحتفالية الخاصة بالمباراة.