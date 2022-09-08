نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أطفال ومواهب الجديد 2022 على النايل سات بجودة عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة أطفال ومواهب، هي قناة فضائية سعودية تقدم محتوى متميز مخصص للأطفال، حيث تقدم محتوى يتناسب مع العادات العربية والأخلاقية والدينية، فهي أحد أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، والتي ذاع صيتها خلال الفترة الأخيرة، لما تقدمه من محتوى متميز يساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم الفكرية، وذلك من خلال البرامج والأناشيد والاستعراضات التي تقدمها القناة.

فهي قناة فضائية بهوية سعودية، تعرض العديد من الأغاني والأناشيد الهادفة، بالإضافة إلى الرسوم المتحركة وفرق الاستعراض السعودية، ونظرا لذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور عن أحدث ترددات قناة مواهب وأطفال، بهدف إشغال أوقات فراغ أطفالهم بالأمور المسلية ولإكسابهم العديد من المهارات.

ونتابع الآن على موقع ثقفني عرض أحدث ترددات قناة أطفال ومواهب على القمر الصناعي النايل سات 2022، كالتالي.

تردد قناة أطفال ومواهب 2022 HD على النايل سات

يبحث الكثيرين عن أحدث تردد لقناة أطفال ومواهب الجديد 2022، ولاستقبال القناة على النايل سات بجودة عالية، يرجى ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:-

القمر الصناعي: النايل سات التردد : 11373 معدل ترميز: 27500 معدل الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 5/6 تردد قناة أطفال ومواهب 2022 بجودة SD على النايل سات تقدم قناة أطفال ومواهب برامجها وأناشيدها واستعراضاتها مجانا، بدون اشتراكات وعلى مدار اليوم، فهي تعمل على التنوع والتميز فيما تقدمه للأطفال، بهدف تنمية المهارات الفكرية لديهم، وإليكم تردد آخر لقناة أطفال ومواهب بجودة SD على القمر الصناعي نايل سات:- القمر الصناعي: النايل سات التردد : 11353 معدل ترميز: 27500 معدل الاستقطاب: عمودي معامل تصحيح الخطأ: 5/6 قناة أطفال ومواهب

تعد قناة أطفال ومواهب من أفضل قنوات الأطفال بالمملكة العربية السعودية والعالم العربي، حيث تقدم القناة أغاني ترفيهية للأطفال، وبرامج الكرتون، بالإضافة إلى فرق مواهب سعودية، كما أنها تقدم برامج تعليمية هادفة عبر شاشتها، فهي تقدم برامج عديدة ومن أشهرها برنامج أحلى صوت طفولي وبرنامج المواهب ومليون هلا وصوتك احلا معنا وبيت الزهور، وغيرها من الأناشيد المميزة، فهي تحرص على اتباع معايير الإعلام العربي للأطفال، فهي من أفضل قنوات الأطفال في العالم العربي والتي تحرص على تقديم كل ما يهم ويقدم إفادة للأطفال، كما يمكن متابعة محتوى قناة أطفال ومواهب عبر البث المباشر من خلال الموقع الإليكتروني الرسمي للقناة.