نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc الرياضية نايل سات وعرب سات وطريقة ضبط القناة على الرسيفر بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية يتساءلون عن ما هو تردد قناة ssc الرياضية؛ حيث ينتظر الجميع مشاهدة مباريات كرة القدم التي تعرضها القناة بصفة مستمرة؛ لذلك قررنا أن نقدم لكم تردد القناة وكل ما يخصها من خلال السطور القادمة في المقال؛ لذلك عليكم متابعتنا حتى النهاية حيث نعرض لكم أهم ما تقدمه القناة.

تردد قناة ssc الرياضية

تعد قناة SSC من أفضل القنوات الرياضية على مستوى العالم في عالم الرياضة، حيث تعرض القناة كل ما هو حصري عن عالم كرة القدم، ونعرض لكم ترددات القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد SSC على القمر الصناعي نايل سات

تستطيع أن تقوم بضبط قناة الرياضة الأكثر شهرة على مستوى العالم، والتي يتم بثها من المملكة العربية السعودية، وذلك بالتردد الآتي:

تردد القناة: 12523.

استقطاب القناة: أفقي.

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات

لمشاهدة البطولات الأسيوية، وكل ما يخص كرة القدم قم بضبط القناة على التردد الآتي:

تردد: 12417.

استقطاب SSC: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح القناة: ⅚.

كيفية ضبط قناة SSC على الرسيفر

من أجل مشاهدة ممتعة لقناة الرياضة الأكثر تميزًا عليك ضبطها على جهازك بالطريقة التالية:

اختار زر الضبط واضغط عليه.

اذهب على الاختيار تركيب.

اذهب على إضافة قنوات جديدة.

قم باختيار القمر الصناعي المتوفر لديك.

اضغط على الاختيار المستخدم من بين الاختيارات الماثلة أمامك.

ادخل التردد الذي يتبع القمر الصناعي الخاص بك من الترددات التي عرضناها عليك فيما سبق.

اكتب باقي تفاصيل التردد من استقطاب، ومعامل التصحيح وترميز القناة.

اذهب على زر الموافقة، وانتظر حتى يتم التوقف عن البحث.

الآن أصبحت القناة متوفرة على جهازك، فقم بوضعها في المكان الذي يناسبك من بين القنوات.

في نهاية مقال تردد قناة ssc الرياضية فقد قدمنا لكم التردد على القمر الصناعي عرب سات، والقمر الصناعي نايل سات، كما عرضنا عليكم كيفية ضبط تردد القناة على الجهاز الرسيفر الخاص بك من خلال مجموعة من الخطوات.