نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضبط الآن.. تردد قنوات SSC السعودية الرياضية الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات SSC السعودية الرياضية الجديد 2022، يهتم المواطنون السعوديون بمعرفة تردد القنوات السعودية الرياضية، إذ تختلف الترددات الخاصة بتلك القنوات وفقاً لنوع القمر الصناعي الذي تبث مبارياتها من خلاله، ومن خلال تلك المقال نستعرض الترددات الخاصة بالقنوات السعودية الرياضية، والتي تذيع مباريات الدوري السعودي والبطولات السعودية، التي لا تقل أهمية عن البطولات العربية الأخرى.

تردد قنوات SSC السعودية الرياضية الجديد 2022

فيما يتعلق بتردد القنوات السعودية الرياضية على العرب سات SSC فهي:

القمر الصناعي عرب سات التردد 12418 الإستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ¾

تردد قناة ssc sports على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 نوع الإستقطاب عمودي الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

أما فيما يتعلق بتردد قناة KSA Sport 1 على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 12284 نوع الإستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

أما عن تردد قناة KSA Sport 1 على العرب سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 10924 الإستقطاب أفقي معدل الترميز 16999

وفيما يتعلق بتردد قناة السعودية الرياضية 1 على النايل سات

القمر الصناعي النايل سات التردد 12284 نوع الإستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

أما عن تردد قناة KSA Sport 1 HD علي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 12149 نوع الإستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

بينما تردد قناة السعودية الرياضية 2 على العرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 12149 نوع الإستقطاب عمودي

تردد قناة KSA Sport HD:

نوع القمر: النايل سات.

التردد: 12284

نوع الاستقطاب: عمودي.

التردد: 27500.

تردد قناة السعودية الرياضية 3 (KSA Sport 3 HD):

فهي تنقل كل مباريات ومسابقات الفريق الوطني السعودي، وإذاعة كل الأنشطة السعودية الرياضية للفريق، إلى جانب إذاعة كافة مباريات الدوري الأسباني والبريطاني، وكل ما يتعلق بالفريقين من أنشطة، كذلك تعمل القناة على نقل كل البطولات على مستوى العالم العربي، إلى جانب نهائيات كأس العالم والبطولات والمباريات المحلية.

نوع القمر: النايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

نوع القمر: العرب سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي- H

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة السعودية الرياضية الرابعة