غلق جزئى لطريق الواحات لإنشاء محطة الأتوبيس الترددى الذكى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئى لطريق الواحات، حيث تشرف الإدارة على مجموعة من الأعمال الإنشائية لمحطة الأتوبيس الترددى الذكى BRT، وسيتم استقطاع حارة مرورية بكل اتجاه بالطريق أعلى تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات، وسط وجود الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من تلك الأعمال.





يأت ذلك فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة طريق الفيوم ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، مما يستلزم استقطاع حارة مرورية من كل اتجاه بجوار الجزيرة الوسطى بطريق الواحات تحديدا أعلى تقاطع "طريق الفيوم مع طريق الواحات، الاتجاه القادم من الطريق السياحى اتجاه طريق الواحات، والاتجاه المقبل من طريق الواحات اتجاه الطريق السياحى" بطول ما يقرب من 45 م، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022 وحتى انتهاء الأعمال. وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية طوال فترة الأعمال.

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