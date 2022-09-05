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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic الجديد 2022 على جميع الاقمار الصناعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتابع العديد من الأشخاص حول العالم قناة ناشيونال جيوغرافيك، والتي تهتم بعرض العديد من الأفلام الوثائقية والبرامج المختلفة عن الطبيعة وعلوم البيئة والحضارات، ويهتم الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار بمتابعتها، وذلك أدى لزيادة معدلات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على محرك البحث الشهير “جوجل”، وتقوم القناة ببث مجموعة كبيرة من البرامج المختلفة التي تتناول الحياة البرية والبحرية.
قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2022
تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات في الوطن العربي، والتي يهتم العديد من الأشخاص بمختلف أعمارهم بمتابعتها، وتقدم القناة عبر شاشتها محتوى وثائقي مميز في شتى المجالات، سواء التاريخية أو العلمية أو التقنية أو البيئية، بالإضافة إلى عرض الأفلام والوثائقيات التي تهتم بعمل العديد من التجارب في المجالات العلمية المختلفة.
نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي
تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك هي واحدة من ضمن القنوات التابعة لمجموعة قنوات أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وتم إطلاق القناة عام 2001 م، ومنذ إن تم إنطلاقها وهي تقوم ببث مجموعة من البرامج العلمية المختلفة، والأفلام الوثائقية، والمحتوى المميز في مختلف المجالات، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالكائنات الحية التي تتناول الحياة البرية والبحرية
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي
للحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على أجهزة الاستقبال، يتم الالتزام بالبيانات التالية لإدخالها بأجهزة الاستقبال لضبط تردد القناة لعرضها وهي :
تردد ناشيونال جيوغرافيك القمر الصناعي نايل سات:
|التردد
|11526
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|الجودة
|HD
القمر الصناعي عرب سات:
|التردد
|11804
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|الجودة
|HD
القمر الصناعي هوت بيرد:
|التردد
|11411
|معدل الترميز
|3000
|الاستقطاب
|أفقي
|الجودة
|SD
مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي
تحقق قناة ناشيونال جيوغرافيك نسب مشاهدة عالية في العديد من دول العالم، وذلك لما تقدمه من محتوى مميز وفريد تقدمه للمشاهدين، وإليكم أبرز مميزاتها :
- تقديم المحتوى العلمي والوثائقي بشكل ممتع، ومراعاة الفروق العمرية للمشاهدين.
- الحفاظ على الآداب العامة وترسيخها في برامجها، وتعتبر ركناً أساسياً في نجاح القناة.
- عرض العديد من الرحلات الاستكشافية حول العالم، واستكشاف الحياة البرية.
- عرض العديد من المعلومات عن الحيوانات بشكل ممتع.
- تقديم محتوى القناة بشكل مغامرات، وعرض البرامج مدبلجة للغة العربية.
- تبث القناة بصورة مجانية، ويمكن متابعتها على مدار اليوم.
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