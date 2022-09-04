نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون سبورت عبر نايل سات وعرب سات لمتابعة المباريات والبرامج الرياضية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حصد تردد قناة أون سبورت على اهتمام عدد كبير من عشاق كرة القدم بمصر والدول العربية، لرغبتهم في الحصول على مشاهدة مجانية لعدد من البطولات التي تُعرض عبر القناة، إلى جانب متابعة برامج الرياضة التي تُقدم بشكل يومي من تقديم أكبر الإعلاميين الرياضيين، فهي توفر للمشاهد أقوى استوديوهات تحليل من كبار المحللين الرياضيين دون اشتراك من خلال التردد الخاص بها على القمر الصناعي النايل سات، وتحرص الإدارة القائمة على القناة بإجراء عدد من التحديثات على الإشارة من الوقت للآخر، لتحقيق أعلى جودة ممكنة للمشاهد من خلال استخدام التقنيات الحديثة فيما يخص ترددات القنوات الفضائية.

تردد قناة أون سبورت

القناة حاصلة بشكل رسمي على حقوق عرض مباريات أقوى دوريات كرة القدم بالقارة الإفريقية وهو دوري كرة القدم الممتاز المصري، حيث يتم عرض المباريات في موعدها المحدد من قبل الاتحاد الدوري لكرة القدم دون انقطاع بجودة عالية وبدون تشفير، وقد أشارت القناة خلال الأوقات الماضية على ضرورة متابعة المشاهد أخر التحديثات الخاصة بالقناة والقيام بتنزيلها على جهاز استقبال القنوات الخاص به، لاستمرار الحصول على الخدمة وبصورة عالية الدقة.

تردد قناة أون سبورت الجديد

قناة أون تايم سبورت المصرية وجهت السادة المشاهدين لها على ضرورة إجراء التحديث الخاص بالقناة، لاستمرار الحصول على مشاهدة ممتعة للمحتوى الرياضي المقدم باحترافيه من جانبها، وذلك لمنع التعرض لانقطاع عرض القناة، وفيما يلي البيانات الخاص بالتردد الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة: 10861.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة أون تايم سبورت على عرب سات

تعد القناة واحدة من بين العديد من القنوات الرياضية، ولكنها حققت التميز من بينهم بالحصول على نسبة مشاهدة بالملايين، فعلى الرغم من أن القناة مصرية ومقرها من أرض مصر إلا أنها حازت على اهتمام الجمهور العربي العاشق للساحرة المستديرة من دول الخليج، والمتابع بقوة للكرة المصرية، كما أنها تحرص أيضاً على نقل عدد من المباريات العالمية المهمة، ويمكن الحصول على مشاهدة رائعة من دول الخليج من خلال تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات: