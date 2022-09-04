نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” استقبال تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد 2022.. تحديث شهر سبتمبر على القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة “هنا” استقبال تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد 2022>> تحديث شهر سبتمبر على القمر الصناعي نايل سات بالتزامن مع التنويه عن تحديث تردد قناة ام بي سي ماكس على القمر الصناعي نايل سات، فنجد أن اهتمام قطاع كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية في متابعة البث الفضائي التي تقدمه قناة ام بي سي ماكس التابعة لشبكة قنوات ام بي سي الفضائية السعودية، والتي تقوم بعرض الكثير من الأفلام والبرامج والمسلسلات الشهيرة الأجنبية مترجمة الى اللغة العربية وتحظى بمتابعة ملايين المشاهدين بشكل عام من محبي الدراما الأجنبية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تحديث تردد قناة ام بي سي ماكس 2022 الجديد شهر سبتمبر عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تحديث تردد قناة ام بي سي ماكس 2022

تعتبر قناة ام بي سي ماكس واحدة من ضمن شبكة قنوات ام بي التي ابقى شهرة كبيرة ونسب مشاهدة على نطاق واسع في مختلف الدول العربية، حيث تأكيد بما تقدمه من محتوى مميز على مدار اليوم بدون توقف، حيث تقدم المحتوى الخاص بها مجانا بدون تشفير على مختلف الأقمار الصناعية، والتي تتميز بتقديم البرامج والأفلام الشهيرة بشكل حصري، والتي تحصل على حقوق بثها ونقلها للمشاهدين مترجمة الى اللغة العربية، وتنال نسب مشاهدة تقدر بالملايين وتزداد يوما بعد يوم.

تردد قناة ام بي سي ماكس على نايل سات 2022

وقد شهدت قناة ام بي ماكس تحديث جديد في التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن متابعة افضل ما تقدمه القناة من خلال استقبال التردد الجديد على نايل سات والذي جاء على النحو التالي.

التردد الجديد لقناة ام بي سي ماكس على القمر الصناعي نايل سات هو 11559-11470

من خلال اختيار الاستقطاب الأفقي.

وكذلك اختيار معدل الترميز 27500.

كما يتم اختيار معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة ام بي سي ماكس على عرب سات

ويمكن متابعة قناة ام بي سي ماكس الجديد على القمر الصناعي عرب سات من خلال ادخال التردد التالي.