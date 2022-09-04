نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تثبيت تردد قنوات الدوري السعودي ssc الرياضية الناقلة لمباراة الفتح ضد الهلال اليوم جودة عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تردد قنوات الدوري السعودي ssc الرياضية من أبرز ما يحتاجه الكثير من محبي متابعة أحدث ما يُعرض على الساحة الرياضية السعودية، وبالأخص مباريات الدوري المحلي السعودي، وفي هذا التقرير نقدم إحداثيات التردد الجديد للقنوات على القمرين نايل، وعرب سات، وذلك حتى يستطيع أي شخص ضبط القناة وترددها على جهاز الاستقبال، وبالتالي تظهر القنوات الفضائية ssc على الشاشة، وبأفضل إشارة بث وبجودة عالية.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية نايل سات

نعرض من خلال الآتي الإحداثيات الخاصة بالتردد الجديد لتلك المجموعة الشهيرة من القنوات الرياضية السعودية، والتي تعتبر أشهر القنوات التي تذيع الكثير من المباريات الرياضية المحلية، والعالمية لأشهر الدوريات، وفيما يلي التردد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12523.

معامل التصحيح للأخطاء:6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ssc الرياضية عرب سات

التردد: 12148.

معامل التصحيح للأخطاء: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

بينما تردد قناة ssc 3 على النايل سات

التردد: 12417.

معامل التصحيح للأخطاء: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تثبيت قنوات الدوري السعودي للمحترفين روشن ssc

يمكنك الآن القيام بضبط تردد القناة على الريسيفر، وذلك من خلال متابعة هذه الخطوات القادمة:

أولًا ينبغي النقر على إعدادات، وذلك بعد فتح الريسيفر. ثانيًا اختر الكلمة تركيب. ثم انقر فوق خيار قنوات أخرى. حدد القمر الصناعي. ثم قم باختيار مُستخدم. بعد ذلك قم بإدخال كل إحداثيات التردد الجديد بدقة، وذلك حتى تكون إشارة البث قوية. ثم اضغط فوق كلمة ok.

ستجد كل قنوات الدوري السعودي الرياضية مُضافة لك على الجهاز، يمكنك إضافتها ضمن قائمة قنواتك المفضلة.

معلومات حول قناة ssc

تعتبر تلك القناة من أفضل القنوات والفضائيات العربية، والتي تهتم بعرض الكثير من المباريات، والأحداث الكروية المهمة على المستويين العربي والدولي، ومن بين أبرز البطولات المُتابعة على شبكة قنوات ssc بطولة دوري المُحترفين السعودية لكرة القدم، ومن بين أبرز ما يتم عرضه على تلك المجموعة من القنوات ما يلي: