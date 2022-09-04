نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عبر نايل سات – National Geographic Channel – العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حققت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي شهرة واسعة فور نشأتها في عام 2009، وكل فترة يتم تغيير التردد الخاص بها، وذلك بهدف تحسين مستوى البث وجودته لتقديم محتوى أفضل للمشاهد، وبناء على ذلك الأمر يتم البحث بصورة مستمرة عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي داخل عمليات البحث، وهذا ما سنقوم باكتشافه معًا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

كي يتم الحصول على قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على الرسيفر، فعلينا الالتزام بتلك البيانات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

وهناك تردد مختلف لهذه القناة، فيتم ضبطها من خلال المعلومات الآتي ذكرها:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

ويمكن لنا ضبط هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات، وذلك عن طريق المعلومات الآتي ذكرها:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

أهم ما يميز قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

إن تحقيق هذه القناة لنسب مشاهدات عالية نابع من المحتوى المميز والفريد التي تقدمه للمشاهد، فمن الصعب أن نجد قناة تقدم ما تقدمه ناشيونال جيوغرافيك، وإليكم أبرز ما يميزها بالشكل الآتي:

تنفرد هذه القناة بتقديم المحتوى الوثائقي بشكل ممتع، مع مراعاة الفروق العمرية، حيث نجد أن عشاق تلك القناة بمختلف الأعمار.

كما نجد أن هذه القناة تحافظ على الآداب العامة، وهذا الأمر يعتبر ركنًا أساسيًا في نجاح تلك القناة.

وتعرض هذه القناة عددًا من الرحلات الاستكشافية في معظم أنحاء العالم، كي تجعل المشاهد يستكشف الحياة البرية وأهم المعلومات عن كل الحيوانات بشكل ممتع.

فالمحتوى الثقافي الذي يقدم بهذه القناة يتم تقديمه بصورة مغامرة، ويتم عرض كافة البرامج بالدبلجة العربية.

ونجد أن القناة يتم الحصول عليها بصورة مجانية، ويمكن لنا متابعتها على مدار يوم كامل دون أي تشويش.

وبذلك نكون قد ذكرنا لكم بالتفصيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، حيث لاحظنا أن لهذه القناة أكثر من تردد مختلف، كما عرضنا أيضًا العوامل التي جعلت من هذه القناة واحدة من أهم القنوات الثقافية في العالم.