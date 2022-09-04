نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مصر قران كريم علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مصر قران كريم علي النايل سات الذي تم إطلاقه في شهر فبراير من عام 2020 من قبل شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتخصصت القناة في تقديم تلاوة القران الكريم بصوت اشهر القراء في مصر والعالم الإسلامي، لتصبح بعد ذالك من أشهر قنوات القرن الكريم علي القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة مصر قران كريم

نالت قناة مصر قران كريم Misr Quran Kareem شهرة واسعة منذ إطلاقها، ويرجع السبب لقيامها بتقديم اروع الأصوات في قراءة القران الكريم لأفضل الشيوخ المصريين، الذين يقومون بترتيل القران الكريم بالروايات العشر لذالك لقت الإعجاب والاستحسان من الكثيرين وهم.

عبد الله بن كثير الداري المكي.

عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي.

حمزة بن حبيب الزيات الكوفي.

أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني.

خلف بن هشام.

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني.

أبو عمرو بن العلاء البصري.

عاصم بن أبي النَّجود الأسدي الكوفي.

أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي.

يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري.

يعمل تردد قناة مصر قران كريم علي مدار اليوم في بث قراءات نادرة للقران الكريم للعديد من مشايخ العالم الإسلامي، كما حرصت إدارة القناة علي عرض الأيات لحظه قراءتها بخط واضح حتي يستطيع المشاهدون متابعة الشيخ في قراءة القران الكريم، بالإضافة إلي عرض تفسير الأيات اسفل الشاشة بصورة نقية وعالية الوضوح، ومن الشيوخ التي تقوم القناة بعرض قراءتهم.

الشيخ محمود على البنا.

الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

الشيخ محمد رفعت.

الشيخ المنشاوي.

الشيخ الطبلاوي.

الشيخ الشحات محمد أنور.

الشيخ محمود عبد الحكم.

الشيخ أحمد نعينع.

طريقة ضبط تردد قناة القرآن الكريم

من ريموت جهاز الرسيفر الخاص بك تقوم بالضغط علي قائمة منيو (menu).

ستظهر أمامك قائمة قم باختيار كلمة التركيب (Installation).

قم بالانتقال إلي تثبيت القناة يدويا بالضغط علي كلمة (Manual Installation).

قم بتحديد قمر نايل سات من قائمة القنوات الموجودة إمامك.

بعد ذالك قم بكتابة تردد قناة مصر قران كريم وباقي البيانات كما هو موضح في الجدول بالأسفل.

ستظهر أمامك القناة واسمها علي الرسيفر هو ( Misr Quran Kareem ).

بعد ذالك تقوم بالضغط علي تثبيت.

تردد قناة مصر قرآن كريم نايل سات