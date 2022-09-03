تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات 2022 لمتابعة أجمل برامج علوم الطبيعة بجودة عالية hd

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عمر شويل - جدة تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات المفضلة التي تبث محتوى شيق وثائقي في كافة أنحاء العالم العربي، كما أنها من أعظم القنوات الوثائقية، كما أن البعض يبحثون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات، حيث أن القناة قامت بتغيير التردد الخاص بها بشكل مفاجئ لهذا الأمر قامت إدارة القناة بتوجيه متابعين القناة على تغيير التردد القديم من أجل متابعة ما يتم بثه عبر القناة من مشاهد طبيعية خلابة، وسفر، ورحلات، كذلك الحيوانات بالحياة الطبيعية وقسم العلوم، والتكنولوجيا الحديثة، سوف نذكر معًا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع من خلال موقعنا هذا تابعوا معنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

قناة ناشيونال جيوغرافيك قناة تتبع لمنظمة ناشيونال جيوغرافيك، كما أنها تعرض العديد من الأفلام الوثائقية، والبرامج الثقافية عبر العديد من القنوات تحت مسمى قنوات ناشيونال جيوغرافيك، وتبث عبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات، وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: 11411.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل سات بخاصية SD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: 12226.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

تم تأسيس قناة ناشيونال جيوغرافيك العربية، وذلك في عام 2009 ميلادية، حيث تم عقد شراكة بين شركة أبوظبي للإعلام، والمنظمة العالمية في ناشيونال جيوغرافيك من أجل تقديم محتوى يضم البيئة، وطبيعتها مع متابعة تطورات الإنسان، والعلاقة بينه، وبين الحيوان، واكتشاف المغامرات والأفلام الوثائقية المميزة، وكذلك أنارة انتباه العديد من المشاهدين، مما جعل القناة لها جماهيرية كبيرة في كافة أنحاء العالم العربي بجميع اللغات، حيث يتواجد 62 قناة تتكلم ب 27 لغة.

ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز

يتم ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات على التلفاز بواسطة الخطوات التالية: