نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة الجديد 2022 على النايل سات بجودة عالية hd في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات SSC Sports الرياضية 2022، تتكون باقة ssc من 7 قنوات جميعها تبث المباريات والبرامج الرياضية، ويمكن استقبال إشارة ترددها عبر العديد من الأقمار الصناعية، حيث تستطيع ضبط القناة على قمر نايل سات وعرب سات ويمكن استقبال القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك بكل سهولة، وتمتلك شبكة ssc الكثير العديد من المعلقين الرياضيين المميزين أبرزهم عيسى الحربين، فهد العتيبي، عبدالله الحربي، راشد الدوسري، جعفر الصليح بالإضافة إلى عدد آخر من المعلقين ، وتمتلك القناة استديوهات تحليلية احترافية تقوم بتحيل المباريات قبل بدايتها ومنتصف الشوطين وبعد انتهاء المباراة.

تردد قناة ssc الرياضية

وسنعرض لكم تردد قناة ssc الرياضية وقد تظهر القنوات الرياضية السعودية بصيغة SD على قمر نايل سات 7 غرب بعد ان قامت مجموعة MBC السعودية بتسجيلها علامة تجارية تابعة لها و ايضا حسب العقد الذي يربط القنوات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، باقة قنوات SSC السعودية تبث عبر القمر Badr 26E.

تمتلك الباقة حقوق عرض:

كأس ايطاليا.

كأس اسبانيا.

الدوري البرتغالي.

الدوري البرازيلي.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كأس العالم للأندية.

دوري ابطال اسيا.

كأس الأتحاد الاسيوي.

عروض المصارعة WWE.

فورميلا 1.

كأس لوسيل.

كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

تردد قناة SSC Sports السعودية 2022 على نايل سات

تردد قناة ssc الرياضية، تقوم هذه قنوات SSC Sports بنقل بطولة الدوري السعودي هذا العام بعد ان كان يتم إذاعتها حصرياً عبر القناة السعودية الرياضية المفتوحة ويمكنك الحصول عليها من تردد القناة على نايل سات كما يلي: