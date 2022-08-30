نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لايف” تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 2022 الناقلة للدوري الإيطالي Abu Dhabi Sports مجانا على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 2022 بسبب مهارة اللاعبين الإيطاليين في الملعب والحصول على التردد وكيفية استقبال القنوات على النايل سات بالخطوات التي تتبع المقال تعد قنوات أبو ظبي من بين القنوات المتميزة التي تعرض الدوري الإيطالي لمشجعي كرة القدم الايطالية في الدوري الإيطالي للعام 2022-2023.

قنوات أبو ظبي الرياضية 2022

بسبب حقوقها في بث وتغطية العديد من الأحداث بشكل عام، تمتلك شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية مجموعة من القنوات المهمة التي تقدم كل ما يتعلق بكرة القدم في العالم وليس فقط في الدول العربية، كما تبرز طوال اليوم في العرض للمباريات المهمة في بطولات كرة القدم المختلفة في الإمارات والدول العربية وقارة آسيا، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في تقديم المحتوى الرياضي ومتابعته.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 2022

تعد قناة أبو ظبي الرياضية من أقوى القنوات الرياضية في الشرق الأوسط وهي قناة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ بثها الرسمي في عام 2001 وقد استطاعت ترسيخ قيمتها بين القنوات التلفزيونية المتخصصة في بث محتوى رياضي متميز عال الجودة دون انقطاع.

يمكنك مشاهدة المباريات المهمة في جميع الدوريات سواء العربية أو الأوروبية، من خلال ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى أن قناة أبو ظبي الرياضية تنشئ استوديو تحليلي قبل بدء كل مباراة لتحليلها مع نخبة متميزة من المحللين والإعلاميين الرياضيين في الوطن العربي.

قناة أبو ظبي الرياضية متاحة 24 ساعة في اليوم سبعة أيام في الأسبوع دون تدخل أو تشفير لضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة، اضبط أجهزة الاستقبال لديك على الترددات التالية:

البث الأول على القمر الصناعي نايل سات

التردد 12091.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

6/5 لتصحيح الخطأ.

أو التردد المذكور أدناه:

التردد 11372.

الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز 27500.

5/6 معامل تصحيح الخطأ

ثانيًا، على القمر الصناعي عربسات

التردد 11804.

الاستقطاب العمودي.

معدل الترميز 27500.

6/5 لتصحيح الخطأ.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا

نايل سات قمر صناعي.

التردد 12330.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

5/6 معامل تصحيح الخطأ