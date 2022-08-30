نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد سبيستون الجديد 2023 على النايل سات والعرب سات Space Toon 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة سبيستون هي القناة الرائدة في تقديم برامج الأطفال والتي مر على انطلاق أول بث لها منذ العديد من السنوات، إلا أنها تجدد ما يتم عرضه من خلالها لتواكب العصور، وغالبًا ما تستهدف مختلف الأعمار، وبعد تغيير التردد الخاص بها انتشرت التساؤلات حول كيفية ضبطها؟ وما هو تردد سبيستون الجديد؟ وهذا ما نعرضه عليكم من خلال موقعنا فتابعونا.

تردد سبيستون

إن كنت ممن يبحثون عن تردد قناة الأطفال الأكثر شهرة سبيستون، فعليك ضبطها على كافة الأقمار التالية:

تردد spacetoon على النايل سات

لأن أغلب الأقمار الصناعية المستخدمة هي النايل سات قررنا البدء بها فقم بضبطها على التردد11785، وتشاهد القناة بجودة SD، على معدل الترميز27500، ويمكنك تصحيح الخطأ5/6 باستقطاب رأسي.

تردد سبيس تون في عرب سات

اضبط القناة على ترددها12341 ومعدل ترميز27500، بجودة SD، ويمكنك تصحيح الخطأ5/6 باستقطاب رأسي.

كواكب قناة سبيس تون

بعد ضبط القناة على الترددات التي ذكرناها من قبل يمكنك أن تشاهد مجموعة مختارة من الكواكب من خلال شاشة قناة سبيستون للأطفال، ومن هذه الكواكب ما يلي:

من خلال الكوكب الرياضي تستطيع مشاهدة العديد من البرامج الرياضية التي تعرض عدد من الرياضات المستهدفة للأطفال في كافة المراحل العمرية.

من خلال الكوكب التاريخي تستطيع التعرف على كل ما يخص تاريخ البلدان العربية.

أما عن كوكب زمردة فمن خلاله تستطيع مشاهدة برامج الأطفال الخاصة بالبنات.

أما عن الكواكب التعليمية فيمكن للأطفال التعرف على الحروف الأبجدية من خلال كوكب أبجد.

لن ينسى القائمين على القناة وقت الضحك فقاموا بتقديم كوكب الكوميديا لعرض العديد من البرامج والأفلام الكوميدية، وبرامج التسلية.

كما تقدم القناة برامج للمغامرات من خلال كوكب المغامرة.

أما إذا كنت مهتم بالعلوم ومجال الطب فعليك بمشاهدة كوكب العلوم الذي يتم عرض أفضل المعلومات به بطريقة مبسطة للأطفال.

في نهاية مقال تردد سبيستون فقد عرضنا لكم الترددات على القمر نايل سات وعلى القمر عرب سات. وعليك الضبط كما هو مذكور أمامك، كما عرضنا عليكم أهم الكواكب التي تذاع من خلال شاشة قناة سبيستون، وننصح كل الآباء بتحميل القناة لما لها من أهداف.