نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حدث الآن.. تردد طيور الجنة الجديد نايل سات 2023 لأجمل برامج الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ على الفور البحث عن تردد طيور الجنة ،وذلك عندما تم الإعلان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة طيور الجنة عن التغيير الذي طرأ في التردد الخاص بالقناة، والذي أدى إلى بث محتواها عند جميع الأشخاص، وتلك الحالة ستظل في حالة من الاستمرارية حتى يقوم كافة المشاهدين بتحديث التردد القديم بالحالي، ونحن لحسن الحظ تمكنا من إحضار التردد الحالي، والحقيقي حيث أن هناك الكثير من الترددات المزيفة التي يتم بثها من خلال المواقع التي لا تحمل أي سمة من سمات المصداقية.

تردد طيور الجنة

بالطبع يشعر الأطفال بالانزعاج فور توقف تلك القناة على العمل، فهي من القنوات المحببة بشكل كبير لدى الأطفال فمحتواها جذاب، والأغاني التي يتم عرضها تتسم بالروعة، وذلك لأنها تعمل على تقديم فكرة، وشيء هادف، فهي قناة الاطفال الأولى التي يضع الوالدين الاطفال أمامها بدون الشعور بأي نوع من أنواع الخوف على الإطلاق، فمحتواها لا ينحرف لأي شيء خارج على الإطلاق، وها هو ترددها الحالي على القمر الصناعي النايل سات.

التردد 11258.

أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل التصحيح 5/6.

أهداف قناة طيور الجنة

المحتوى الخاص بقناة طيور الجنة يمكنا من القول أن القناة لديها أهداف قوية، وواضحة تريد أن تحققها من خلال المحتوى الذي اختارته بشكل من الاحترافية، والحرص، وتلك الأهداف تتمثل فيما يلي.

خلق بيئة صحية للأطفال يمكنها أن توفر لهم المحتوى الذي يقربهم بشكل أكبر نحو التحلي بكافة الأخلاق القويمة. والتي تعمل على تكوين نشأة سليمة تخرجهم كأشخاص أسوياء يمكنهم التعامل مع مختلف الأشخاص بمختلف الطباع.

كذلك تريد أن تحقق مستوى مختلف في عالم المحتوى الخاص بالأطفال. وذلك من خلال استغلال حبهم للنغمات الجميلة. وإضافتها للعديد من الكلمات التي تحمل وراءها عبرة، ودرس، وحكمة تمنحهم المعرفة، والفهم للكثير من القيم السامية.

بالإضافة إلى وضع بصمة جديدة في عالم الإعلام، والبعد عن الابتزال، ولو بشكل بسيط جدًا، فهي تريد أن تكون اليد التي تغير كل ذلك.

في الختام نريد أن نوضح أن تردد طيور الجنة المتاح من خلال المقال. هو أحدث تردد موجود للقناة، ويمكنكم التأكد من خلال تنزيلها. وستجدون أنها تعمل بالفعل.