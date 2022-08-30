نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المجد للقران الكريم 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن وجود صوت القرآن الكريم في منازل المسلمين أمرًا هامًا، حيث يساعد في وجود الملائكة بصفة مستمرة داخل المنزل، فإن كنت تبحث عن قناة فضائية تذيع القرآن الكريم بصفة مستمرة فليس أمامك سوى قناة المجد للقرآن الكريم التي تقوم بإذاعة أفضل أصوات القراء؛ لذلك نقدم لكم من خلال سطور المقال القادمة تردد قناة المجد الجديد.

تردد قناة المجد

أعلن القائمين على العمل في قناة المجد عن إذاعتها في مختلف الأقمار الصناعية التي يمتلكها العديد من المشاهدين؛ لذلك نقدم لكم تردد القناة.

قناة المجد على القمر الصناعي نايل سات

بإمكانك أن تقوم بضبط قناة المجد على القمر نايل سات كما يلي:

التردد: 11137.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

قناة المجد على القمر الصناعي عرب سات

بإمكانك أن تقوم بضبط قناة المجد على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

التردد: 23476.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: SD بدون تشفير.

نبذة عن قناة المجد

قناة المجد هي واحدة من القنوات الفضائية التي تتبع مجموعة قنوات المجد.

بينما إنطلق أول بث من القناة في عام2003.

كما ان لها مقرًا رئيسيًا في مدينة الإنتاج الإعلامي في جمهورية مصر العربية.

أيضا من القنوات التي نالت شعبية كبيرة على مستوى العالم لما تقدمه من برامج دينية تابعة للشريعة الإسلامية.

كما تقدم القناة أيضًا أهم البرامج الأسرية وحل المشكلات بها وفقًا للدين الإسلامي، من أمثلة هذه البرامج برنامج قرة عين، وساعة حوار.

أيضا القناة بها عدد كبير من الشيوخ والقراء ذو الأصوات العذبة.

كما يمكنك من خلال القناة الاستماع إلى القراء والتلاوة معهم بل، وحفظ القرآن كاملًا بالتشكيل والتجويد.

أيضا من أهم المشايخ والقراء في القناة مشاري بن راشد العفاسي، وأبي بكر الشاطري، وأحمد نعينع، وعبد الباسط عبد الصمد وغيرهم.

في نهاية مقال تردد قناة المجد فقد أوضحنا لكم أهم الترددات الخاصة بالقناة على القمر نايل سات، وعرب سات، كما أوضحنا لكم أهم المعلومات العامة عن قناة المجد العامة، وأوضحنا عدد من أسماء المشايخ الموجودين بالقناة، وأيضًا بعض البرامج المذاعة.