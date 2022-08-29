نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية HD الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت قناة الملاعب الرياضية السودانية Sudan Sports HD محط إعجاب جميع محبي الرياضة بوجه عام والدوري السوداني الممتاز بوجه خاص, لذالك تجد تردد قناة الملاعب السودانية محور البحث خلال بدء فاعليات الدوري السوداني، علي ترددها الجديد علي القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، اللذان يقومان ببث فاعليات المباريات بتقنية أل HD العالية الجودة والوضوح، ويمكنك ذالك عن طريق تنزيل القناة علي جهاز الاستقبال الخاص بك ( الرسيفر ) والاستمتاع بمشاهدة فريقك المفضل.

قناة الملاعب السودانية

قناة الملاعب الرياضية السودانية Sudan Sports هي قناة رياضية متخصصة في رياضة كرت القدم السودانية، فهي تقوم وعلي مدار اليوم ببث جميع مباريات الدوري السوداني الممتاز، وكذالك جميع المباريات التي يشارك بها المنتخب السوداني سواء داخل جمهورية السودان أو خارجها، حتي لا يضيع علي المشاهدين متعة مشاهدة منتخبهم الوطني.

كما تسعي أدارة القناة وبشكل مستمر إلي تقديم الأفضل دائما إلي جميع مشاهديها، وذالك عن طريق تحديث تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية HD يشكل مستمر، والتنويع والتجديد في البرامج الرياضية التي تقدمها حتي تقدم للسادة المشاهدين في كل مكان الأفضل دائما في عالم كرة القدم.

برامج قناة الملاعب السودانية

تتميز قناة الملاعب بتقديم استوديو تحليلي ليشمل جميع أحداث المباراة من البداية إلي النهاية لجميع المباريات في الدوري وأيضا بطولات المنتخب، مع محللين رياضيين متميزين، ومن اكثر البرامج مشاهدة.

برنامج قاضي الدولة.

برنامج ستوديو الملاعب.

برنامج الدوري.

برنامج الاستوديو التحليلي.

برنامج واطه.

تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية HD

تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية HD من اهم الترددات الرياضية والتابع لشبكة تاسيني، التي اهتمت منذ نشأت قناة الملاعب Sudan Sports ببث المباريات بشكل مجاني بالكامل علي كلا القمرين العرب سات والنيل سات، وذالك حفاظا منها علي جذب المزيد من المتابعين.

طريقة استقبال تردد قناة الملاعب السودانية HD

قم بالضغط علي زر القائمة. قم باختيار التركيب الصناعي من القائمة. قم باختيار القمر الصناعي المفضل لديك سواء النايل سات أو عرب سات أو بدر6. قم بإدخال تردد القناة وباقي البيانات كما سنوضح لاحقا. قم بالبحث عن القناة ثم قم بحفظها.

تردد قناة الملاعب السودانية على نايل سات

التردد 12520 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 جودة المشاهدة HD

تردد قناة الملاعب الرياضة على عرب سات

التردد 12523 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 جودة المشاهدة SD

تردد قناة الملاعب على بدر 6 مدار