نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استقبل أحدث تردد قناة العراقية الرياضية 2022؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح استقبال تردد قناة العراقية الرياضية مهم لمحبي المباريات الرياضية المتميزة في محيط الوطن العربي، إذ أن القناة نجحت في تقديم مجموعة كبيرة من البطولات المحلية أو العالمية سواء في الدوريات العربية أو الأجنبية وبالإضافة إلى استقبال تردد قناة ssc الرياضية لمتابعة أحدث مواعيد الدوري السعودي القادمة والتعرف أولًا بأول على قائمة ترتيب الدوري السعودي يمكن كذلك من خلال الأقمار الصناعية استقبال تردد قناة العراقية الرياضية HD أو بالتقنية العادية على العرب سات أو الهوت بيرد.

تردد قناة العراقية الرياضية

استطاعت قناة العراقية المتخصصة في تقديم المحتوى الرياضي في أن تكون قاعدة كبيرة من الجماهير الذين يحبون متابعة أخبار الرياضة بوجه عام فهي متخصصة في نقل أخبار الكرة العالمية والمحلية أيضًا، ويمكن استقبال تردد قناة العراقية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات والعديد من الأقمار الصناعية الأخرى.

قناة العراقية الرياضية الرابعة نايل سات تردد

إذا كنت تبحث عن كيفية استقبال تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية على النايل سات فيمكن استقبالها من خلال التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11678.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

قناة الرابعة العراقية عرب سات التردد

بينما في حال استقبال القناة على العرب سات فسوف يكون ذلك من خلال التردد التالي:

تردد القناة 11747 عمودي معامل الاستقطاب 27500

أحدث برامج قناة العراقية الرياضية

تقدم القناة مجموعة متعددة من البرامج المتميزة التي نالت إعجاب أكبر عدد من الجماهير المتابعة من بينها برنامج برلمان الرياضة الذي يعتبر من أهم البرامج التي تناقش الأخبار الرياضية وأخبار الأندية المحلية والعالمية، وهذه البرنامج من أفضل البرامج الرياضية التي يقدمها إياد الجوراني، وهناك أيضًا برنامج أنت الحكم الذي يتم نقله للمتابعين على مدار الأسبوع لمتابعة أخطاء الحُكام في المباريات الرياضية.

أما عن برنامج أوربيات فهو أيضًا من أفضل البرامج التي حققت نجاح كبير بين الجماهير وذلك لأنه يهتم بمتابعة أخبار الأندية الأوروبية وأحدث أخبار لاعبيها مثل متابعة أخبار نادي ليفربول الذي انضم إليه اللاعب المصري محمد صلاح كما تنقل القناة برنامج معايشة رياضية والذي يتابع كل ما هو جديد في عالم الرياضة فهو ليس متخصص فقط في كرة القدم بل معظم الألعاب.