انت الان تتابع خبر "يلا شوف" مباراة ليفربول وبورنموث الان لحظة بلحظة في البريميرليج عبر تردد قناة beIN Sports مجانا بجودة HD "صلاح في المقدمة" والان مع التفاصيل

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الانجليزي

رياض - احمد صلاح -تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة الانجليزية إلي ملعب أنفيلد الذي يستضيف المباراة التي تجمع بين ليفربول وبورنموث خلال منافسات الجولة الرابعة بالدوري الانجليزي، وبعد الخسارة الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد في كلاسيكو انجلترا يسعي يورجن كلوب ولاعبو الريدز في تحقيق الفوز بالمباراة التي تبدو في متناول الريدز خاصة بعد البداية السيئة للموسم، حيث لم ينجح الفريق من تحقيق أي فوز حتي الآن بعد الآمال الكبيرة في بداية الموسم وأن ليفربول الفريق المرشح الاول لتحقيق البريميرليج، ومن خلال سطور هذا التقرير نقدم اليكم موعد المباراة والتشكيل الرسمي للفريقين فتابعوا معنا.

تقام المباراة علي ملعب أنفيلد اليوم السبت الموافق 27 من أغسطس بين ليفربول وبورنموث خلال الأسبوع الرابع من الدوري الانجليزي، واليكم موعد المباراة فيما يلي:

الساعة 4:00 مساء بتوقيت مصر، ليبيا، السودان.

الساعة 5:00 مساء بتوقيت القدس، السعودية، العراق، سوريا، الأردن، قطر.

الساعة 6:00 مساء بتوقيت الإمارات.

يحتل ليفربول المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط بعد التعادل أمام كريستال بالاس وفولهام والخسارة من مانشستر يونايتد، وأجريت قرعة دوري أبطال أوروبا الخميس الماضي والذي وقع في المجموعة الاولي مع أياكس ونابولي وفريق رينجرز.

ويعول الجماهير علي نجمنا المصري محمد صلاح في قيادة هجوم الفريق بعد طرد نونيز لمدة ثلاث مباريات خاصة بأن لديه سجل تهديفي مميز أمام بورنموث، حيث لعب صلاح ست مباريات نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف وحيد، ويأمل الفريق من تحقيق الثلاث نقاط في المباراة وأول فوز بالبريميرليج هذا الموسم.

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أما فريق بورنموث الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط بعد الخسارة في آخر جولتين والفوز في الجولة الافتتاحية، ويسعي لاعبو الفريق من الخروج بنتيجة ايجابية من أنفيلد.

بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث

تنقل المباراة بشكل حصري علي قنوات بي ان سبورت في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لذلك سيتم إذاعة مباراة ليفربول وبورنموث علي قناة beIN Sports 2HD premium بتعليق رءوف خليف.

التشكيل الرسمي لفريق ليفربول في مباراة اليوم