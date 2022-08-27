“استقبال هنا” تردد قناة لنا السورية الجديد على نايل سات 2022.. قناة Lana TV أهم القنوات السورية والعربية بشكل عام تزداد عمليات البحث من جاني عدد كبير من محبي الدراما السورية والعربية بشكلٍ عام لكي يتم استقبال تردد قناة لنا السورية، والتي تعتبر واحدة من أهم القنوات السورية والعربية بشكل عام والتي تعمل على تقديم محتوى مميز على مدار اليوم بدون توقف لعرض كل ما هو جديد ويتابعه عدد كبير من المتابعين في مختلف الدول العربية، وبالتزامن مع تحديث تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح تردد قناة لنا السورية الجديد على نايل سات وعرب سات 2022.

تردد قناة لنا السورية الجديد 2022

تعد قناة لنا السورية من أهم القنوات الفضائية التي تتواجد على رأس قائمة القنوات السورية الشهيرة والتي تحقق نجاح كبير، نظرا لتقديمها كل ما هو جديد ومميز من عرض باقة متنوعة من افضل المسلسلات الشهيرة السورية والعربية، وكذلك تقدم الكثير من البرامج المميزة التي تتناول كل ما يتعلق بالدراما بشكل عام، كما انها تحظى باهتمام الكثير من المتابعين والتي تقدم متابعتها بالملايين نظرا لتواجد شريحة كبيرة من محبي الدراما العربية والسورية في الوطن العربي.

تحديث تردد قناة لنا السورية على نايل سات 2022

ويمكن ان يتم متابعة افضل البرامج والمسلسلات المتنوعة العام التي تعرض على شاشة قناة لنا السورية من خلال استقبال التردد الجديد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات، وقد جاء التردد بعد التحديث على النحو التالي.

تردد قناة لنا السورية الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو 12226.

من خلال اختيار الاستقطاب الافقي.

عن طريق ادخال معدل الترميز 27500.

من خلال اختيار معامل تصحيح الخطا 3/4.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12360 معدل الترميز 27500 الاستقطاب رأسي ويرمز له ب V جودة القناة HD

تردد قناة لنا السورية على القمر عرب سات 2022

استقبل الآن قناة لنا السورية من خلال التردد الجديد الخاص بالقناة على القمر الصناعي عرب سات، من خلال اختيار التردد الجديد وهو على النحو التالي.

تردد قناة لنا السورية الجديد على القمر الصناعي عرب سات هو 12360.

من خلال اختيار الاستقطاب الجديد وهو الرأسي.

من خلال ادخال معدل الترميز 27500.

عن طريق ادخال معامل تصحيح الخطا الخاص بالقناة الجديد وهو 5/6.