الآن وبكل سهولة أضبط حالا تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد 2022

تردد قناة ابو ظبي قنوات أبو ظبي هي سلسلة كبيرة من بعض القنوات المختلفة التى تشمل كافة المنوعات مثل الرياضية عالمية، رياضة محلية، وأفلام عربية، واجنبية، ومسلسلات خليجية، ومصرية، ولبنانية، وغيرها الكثير وتعتبر قنوات أبو ظبي من أشهر القنوات العربية والتى تتميز بجوده صوره عالية الجوده HD على مستوى الصوت والصورة، وكذلك استقبلت قنوات أبو ظبي نسب عالية من المشاهدات ، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الترددات الجديدة.

مميزات قناة أبو ظبي

تقدم القناة محتوى متنوع من البرامج المميزة الهادفة لجذب المتابعين إليها

تمتلك القناة رأس مال ضخم يمكنها من استخدام أحدث التقنيات الحديثة في التصوير لذلك فهي تقدم محتوى بجودة عالية .

تطور نفسها لكى تواكب التطور التكنولوجي الكبير وامتلكت عدد كبير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تتمكن من التواصل مع جمهورها بسهوله.

استطاعت أنشأ قنوات للبث المباشر على اليوتيوب ليتمكن الجمهور من متابعة القناه في أي وقت ومكان.

تتميز القناة بتقدمها محتويات هادفة للقادر على جذب عدد كبير من المشاهدين فهي تقدمه بأسلوب ممتع يجذب على المستوى العالمى.

تردد قناة أبو ظبي على النايل سات

اسم القناة Abu Dhabi TV

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 12467

معامل الترميز : 27500

معامل التصحيح : ¾

الجودة : SD

الاستقطاب : H

تردد قناة أبو ظبي على العرب سات

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11804

معامل الترميز : 27500

معامل التصحيح:¾

الجودة : SD

الاستقطاب : H

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 الناقلة

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد قناة extra عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12330. استقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. معدل الترميز: 27500. الجودة: HD.

ولذلك في النهاية يمكنك أن تقوم بتحميل هذه القناة بكل سهولة على جهازك بدون أي مشاكل.