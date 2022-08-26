نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc الرياضية الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة ssc الرياضية السعودية والتي تتخصص في نقل مباريات الدوري السعودي المنافس للمحترفين “دوري روشن” للعام 2022، حيث ازداد البحث في الأيام الأخيرة عن تردد القناة من محبي كرة القدم ومتابعي الدوري السعودي ولذلك ننشر لكم التردد عبر قمر العرب سات، والقناة تعتبر واحدة من بين تسع قنوات رياضية سعوية لها حق بث مباريات الدوري السعودي بشكل خاص والبطولات السعودية عامة، وكانت الانطلاقة الأولى لها في يوليو 2021 أي العام الماضي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية 2022
وأشرنا إلى أن القناة تقوم ببثها مباشرة من خلال قمر العرب سات، وأما عن ترددات قناة SSC الرياضية فهي كالتالي:
- 12418 ، H ، MHz 27.5 ، 3/4 وبالطبع عمر قمر عرب سات كما أوضحنا.
ويمكن لمحبي الكرة السعودية مشاهد مباريات الدوري السعودي من خلال القناة بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك كأس السوبر السعودي.
البطولات المذاعة عبر قنوات SSC لموسم 2022
أشرنا إلى أنه هنالك عدة بطولات تقوم شبكة قنوات SSC بإذاعتها عبر قنواتها التسعة، وهي كالتالي:
- الدوري السعودي للمحترفين 2022.
- كأس السوبر السعودي.
- كأس خادم الحرمين الشريفين.
- كأس الإتحاد الأسيوي.
- كانت القناة قد بثت أيضا التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022
- وذلك بثت مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
- فورمولا 1
- فورمولا آي.
- اكستريم إي.
- دوري أبطال أسيا.
- بعض مباريات كأس السوب الأسباني.
- الدوري البرتغالي.
- الدوري البرازيلي.
وتفاجئ القناة متابعهي ومحبيها بين الحين والآخر ببعض المباريات المميزة التي لا مكن مشاهدتها إلا من خلال القنوات المشفرة، حيث توفرها القناة مجانا، وأما عن أبرز المعلقين في مجموعة قنوات SSC فهو فهد العتيبي حيث يأتي على رأس القائمة، ويليه عيسى الحربين، ثم عبدالله الحربي، وكذلك حماد العنزي، ومشاري القرني وعبدالله الغامدي، وراشد الدوسري، محمد الخامسي، جعفر الصليح، عبدالعزيز السبر، فهد الدريبي، أحمد النفيسة، وعبدالعزيز الزيد.
بينما أبرز مذيعي القناة هم، عبد العزيز البكر، وخالد الشنيف، وبعض المذيعين الآخرين مثل محمد خاتم، وعبد العزيز جوهر وتركي الشديد، فتحرص القناة على تقديم باقة مميزة من البرامج والمباريات الهامة التي تشاهدونها بعد تنزيل تردد قناة SSC السعودية الرياضية.
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