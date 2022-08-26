استقبل تردد قناة العراقية الرياضية الجديد ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ على نايل سات بجودة عالية

تعد قناة العراقية الرياضية أشهر قنوات شبكة الإعلام بالعراق، تقوم بنقل مباريات الدوري العراقي وكذلك مباريات المنتخب العراقي، ومتابعة آخر أخبار الأندية العراقية، كما تقدم القناة عبر شاشتها مجموعة منتقاة من أفضل البرامج الرياضية يقوم بتقديمها مجموعة من المعلقين الرياضيين المتميزين، ويرجع تاريخ تأسيس قناة Al Iraqiya Sports لعام 2005 وتم إرسالها الأرضي من مدينة بغداد وكربلاء ومدينة الناصرية والبصرة، وعلى الرغم من امتلاك القناة عدد قليل من الاستديوهات التي تقدر بستة فقط إلا أنها تقدم من خلالها برامجها مباشرة للمتابعين، وفي التالي خطوات استقبال القناة العراقية Al Iraqiya Sports.

كيفية ضبط تردد قناة العراقية الرياضية Al Iraqiya Sports على القمر الصناعي نايل سات

في نفس السياق السابق ذكره فبإمكانك استقبال تردد قناة Al Iraqiya Sports على القمر الصناعي نايل سات بالخطوات التالية:

بادئ ذي بدء قم بفتح خانة التركيب من الريسيفر ومن ثم اضبط الطبق اللاقط على القمر الصناعي نايل سات.

بعد ذلك قم بالنقر على خانة القائمة الرئيسية.

في تلك الخطوة قم بكتابة تردد 12562.

أيضًا قم بضبط الاستقطاب أفقي .

. ومعامل تصحيح خطأ 5/6 معدل رمز 27500.

معدل رمز في النهاية قم بالنقر على أيقونة بحث وستظهر أمامك على الشاشة قناة العراقية ولا تنسى النقر على أيقونة حفظ.

أهم البرامج المقدمة على شاشة Al Iraqiya Sports العراقية

كما ذكرنا في الفقرات السابقة أن قناة العراقية الفضائية تتميز بتقديم مجموعة من البرامج الرياضية التي تقوم بتحليل الماتشات ومتابعة أخبار الأندية العراقية واللاعبين بصورة مستمرة ونذكر منها:

برنامج برلمان الرياضية.

أيضًا برنامج الاستوديو التحليلي.

كذلك أنت الحكم.

وبرنامج الدوري.

برنامج اوربيات.

في النهاية برنامج معايشة الرياضة.

أشهر مقدمي برامج قناة العراقية الفضائية HD على النايل سات

في الختام نذكر أبرز مقدمي برامج الآن على شاشة قناة العراقية وطبيعة برامجهم التي يلتف حولها المشاهدين من جميع البلدان العربية: