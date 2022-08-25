نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبوظبي الرياضية لجميع الاقمار الصناعية 2022 “استقبله الآن” استمتع بأهم المباريات العالمية في المقال التالي
تحديث تردد قناة أبوظبي الرياضية لجميع عشاق الالعاب الرياضية التي تعد واحده من أكثر الوسائل الترفيهية التي يعشقها الكثيرون، كما أن هناك عدة أنواع من الرياضة كره السلة والتنس وعده رياضات، ولكن كره القدم هي أكثر رياضة شهره على مستوي العالم، لذلك يبحث الكثيرون على الأنترنت على القنوات التي تبث المباريات المفضلة لديهم، ومن هذه القنوات هي قناة أبوظبي الرياضية، ومن المتعارف عليه أن تردد القنوات قد يحدث عليه تغيير كل عام، لذلك نعرض لكم التردد الحديث للقناة في العام الحالي 2022، ترددات القناة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة مثل النايل سات والعرب سات وغيرهم من الأقمار.
تردد قناة أبوظبي الرياضية القمر الصناعي نايل سات
نستعرض التردد لمتابعة المباريات الحصرية، والعالمية على القمر الصناعي الشهير نايل سات، والتردد كالتالي:
- التردد: 12091
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ:6/5
قناة أبوظبي sport القمر الصناعي هوت بيرد
- التردد: 11747
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 30000
- معامل تصحيح الخطأ:4/3
تردد أبوظبي sport القمر الصناعي عرب سات
للحصول على التردد التردد علي القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية عن طريق ضبط الاحداثيات التالية:
- في البداية اجعل التردد: 11804
- بعد ذلك اضبط الاستقطاب: أفقي.
- ثم اجعل معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ:6/5
القمر الصناعي ياه سات
- التردد: 11938
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 30000
- معامل تصحيح الخطأ:9/8
تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra
- التردد:12330
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- معدل الترميز: 27500
نبذه عن قناة أبو ظبي الرياضية
- أن قناة أبو ظبي الرياضية هي أحد أشهر القنوات المفضلة لعشاق الرياضة، وهي قناة إماراتية.
- كذلك أيضًا فهي ظهرت لأول مره على شاشات التلفاز عام 2021، كما إنها تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام.
- كما أنها تتكون من 4 قنوات مجانية تعمل على بث جميع الأحداث الرياضية الحادثة في جميع أنحاء العالم وعلى مدار اليوم.
- كما أن تعمل تلك القنوات على بث استديو تحليلي عقب كل مباراة لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف عند كل فريق.
- لذلك تُعد تلك القنوات من أشهر القنوات ومن أكثر القنوات التي يبحث عنها مُحبي الرياضة على محرك بحث جوجل.
- نظراً إلى إنها مجموعة واحدة من القنوات فإنها تعمل من خلال تردد واحد فقط.
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