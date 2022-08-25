تردد قناة أبوظبي الرياضية لجميع الاقمار الصناعية 2022 “استقبله الآن” استمتع بأهم المباريات العالمية

تحديث تردد قناة أبوظبي الرياضية لجميع عشاق الالعاب الرياضية التي تعد واحده من أكثر الوسائل الترفيهية التي يعشقها الكثيرون، كما أن هناك عدة أنواع من الرياضة كره السلة والتنس وعده رياضات، ولكن كره القدم هي أكثر رياضة شهره على مستوي العالم، لذلك يبحث الكثيرون على الأنترنت على القنوات التي تبث المباريات المفضلة لديهم، ومن هذه القنوات هي قناة أبوظبي الرياضية، ومن المتعارف عليه أن تردد القنوات قد يحدث عليه تغيير كل عام، لذلك نعرض لكم التردد الحديث للقناة في العام الحالي 2022، ترددات القناة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة مثل النايل سات والعرب سات وغيرهم من الأقمار.

تردد قناة أبوظبي الرياضية القمر الصناعي نايل سات

نستعرض التردد لمتابعة المباريات الحصرية، والعالمية على القمر الصناعي الشهير نايل سات، والتردد كالتالي:

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:6/5

قناة أبوظبي sport القمر الصناعي هوت بيرد

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ:4/3

تردد أبوظبي sport القمر الصناعي عرب سات

للحصول على التردد التردد علي القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية عن طريق ضبط الاحداثيات التالية:

في البداية اجعل التردد: 11804

بعد ذلك اضبط الاستقطاب: أفقي.

ثم اجعل معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:6/5

القمر الصناعي ياه سات

التردد: 11938

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ:9/8

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

التردد:12330

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500

نبذه عن قناة أبو ظبي الرياضية