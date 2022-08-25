تردد قناة كراميش عبر نايل سات وعرب سات Karameesh TV بجودة عالية

اليوم سوف نقوم في هذا المقال بتوضيح كافة الأمور التي تتعلق بتردد قناة كراميش، حيث أنها قامت في الآونة الأخيرة بإحداث تغيير في التردد السابق لها، وذلك لمواجهتها الكثير من الأعطال، ولذلك أرادت تفادي كل ما يزعج المشاهد، وبناءً عليه تم التساؤل عن التردد الجديد لها، وسوف نوضحه من خلال مقال اليوم، وسنتناول كذلك طريقة استقباله عبر جهاز الرسيفر.

تردد قناة كراميش

الكثير من الأشخاص يعلمون قناة كراميش، فهي قناة تخصصت في عرض محتوى الأطفال الهادف الذي يحمل بداخله الكثير من الأفكار، والمعاني الجميلة التي تنمي داخل أطفالنا كل ما هو إيجابي، حيث تعتبر القناة تعليمية بشكل كبير، ولكنها تقوم بهذا الأمر على نحو مبسط من خلال الشخصيات المجسمة الكرتونية لكي يتفاعل معها الطفل، وبذلك يكتسب الصفات الحميدة، والخصال الجيدة فقط، وترددها هو.

النايل سات

التردد هو 11430.

معدل التصحيح ¾.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

الجودة الخاصة بالقناة HD.

العرب سات

التردد 11390.

معدل التصحيح ¾.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي.

الجودة الخاصة بالقناة HD.

كيفية استقبال تردد قناة كراميش

بما أن قناة كراميش استطاعت أن تحصد الكثير من الإعجابات من كثير من الآباء، والأمهات نظرًا للتحفظ الخاص بالمحتوي، فهي تنتقي المحتوى بشكل غير اعتيادي، فتمكنت من دخول القلوب لكلاً من الأهالي، والأطفال بشكل كبير، وتمكنت من أن تحصد نسب متابعة غير مشهودة من كافة الدول العربية، حيث أن أقوال الآباء، والأمهات تلخصت في كونها قناة لا يخافون على أطفالهم من الجلوس أمامها، وطريقة الاستقبال تكمن في التالي:

أولاً نقوم بتشغيل كلاً من جهاز التلفاز، والرسيفر، والتأكد من سلامتهما، ونحضر جهاز التحكم الخاص بجهاز الرسيفر، وندخل على الزر الذي ينقلنا لقائمة التلفاز.

ونختار منها الخيارات، والتي ستوجهنا بشكل مباشر إلى قائمة التركيب سندخل منها على خيار التثبيت،

ونتخطى أمر التثبيت التلقائي، وننتقل للتثبيت اليدوي.

ومنه ندخل كافة المعلومات المدرجة بالأعلى من التردد، وغيره، وبعدما نكمل الخطوات نضغط على بحث.

وهذه هي طريقة الحصول على تردد قناة كراميش بعدما تم استبداله من قبل إدارة القناة، لمنح المشاهد الكثير من الامتيازات.