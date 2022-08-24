نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‘اضبطها حالا” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات 2022.. قناة الأفلام الوثائقية التي تقديم محتوى مميز من خلال البث الفضائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‘اضبطها حالا” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات 2022.. قناة الأفلام الوثائقية التي تقديم محتوى مميز من خلال البث الفضائي تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات الشهيرة التي تحقق نسب نجاح مرتفعة في مختلف الدول العربية بشكل عام، والتي تقوم بتقديم المحتوى الخاص بها على مدار اليوم بدون توقف لعرض الكثير من الأفلام والبرامج الوثائقية التي تتداول الكثير من المعلومات الهامة عن مختلف المجالات التي تخص الطبيعة بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي نايل سات بعد التحديث.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

تحظى قناة ناشيونال جيوغرافيك بنسب مشاهدة مرتفعة تقدر بالملايين في مختلف الدول حول العالم بشكلٍ عام، والتي تقوم بتقديم الكثير من البرامج والأفلام الوثائقية المميزة يوميا على مدار اليوم بدون توقف، وتقوم بتقديم المحتوى الخاص بها باللغة العربية من خلال الكثير من الأقمار الصناعية بدون تشفير منذ انطلاقها.

تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

يمكن استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك الشهيرة والتي تحطك بقاعدة جماهيرية عريقة في مختلف الدول حول العالم وبشكل خاص في الدول العربية، من خلال التردد الجديد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات نظرا لتقديمها محتوى مميز من خلال البث الفضائي الخاص بها على مدار اليوم بشكل مجاني، وقد جاء التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات بعد التحديث على النحو التالي.

تردد الجديد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر نايل سات من خلال هذا التردد 11411.

وذلك من خلال الجودة: خاصية الـ HD.

ثم يتم اختيار الاستقطاب: أفقي.

من خلال اختيار معدل الترميز: 30000.

من خلال اختيار معدل التصويب: 3/4.

القمر الصناعي العرب سات. التردد الإستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز دقة الجودة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن ان يتم استخدام التردد الجديد الخاص بالقناة الجديد لاستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك بعد التحديث الاخير، لمتابعة افضل البرامج والأفلام المميزة وذلك على القمر الصناعي عرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية التردد الجديد.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي: عرب سات، هو التردد: 11804 MHz

من خلال اختيار الاستقطاب: أفقي.

عن طريق اختيار معدل الترميز: 27500.

من خلال اختيار التصويب: 3/4 أو Auto.