بلاش قهوة ونزل.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي مجانا بدون تقطيع بجودة SD

في يونيو الماضي تم الاتفاق بين إدارة برشلونة ومانشستر سيتي علي إقامة مباراة ودية في 24 من أغسطس، وذلك في لفتة طيبة لخوان كارلوس أونزوي لاعب برشلونة في الفترة ما بين 1988 وحتي 1990 بالاضافة إلي أنه صديق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والذي أصيب بالتصلب الجانبي الضموري في عام 2020، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر والساعة 10:30 مساء بتوقيت السعودية علي ملعب الكامب نو.
وتعتبر هذه المباراة مواجهة خاصة بين المدرب بيب جوارديولا وتلميذه تشافي هيرنانديز الذي دربه خلال الحقبة التاريخية لبرشلونة ما بين عامي 2008 وحتي عام 2012، وحاليا يحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري بعد مرور ثلاث جولات بعد التعثر الأخير امام نيوكاسل بالتعادل، أما عن برشلونة فالمعنويات مرتفعة بعد الفوز برباعية علي ريال سوسيداد في ملعبه، ولذلك سوف تكون مباراة ممتعة مليئة بالإثارة والندية بين الفريقين.
تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة برشلونة مانشستر سيتي
مما لا شك فيه من أن قناة أبو ظبي الرياضية تعتبر من أقوي المنصات الرياضية العربية والتي يتابعها محبي الرياضة بالوطن العربي، خاصة بعد عودتها القوية بشرائها حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا بالإضافة الي كأس ملك إسبانيا إلي جانب عدد من الدوريات العربية والبطولات الآسيوية، وتمتلك القناة عدد من البرامج المتنوعة في مختلف أنواع الرياضة وكوكبة من نجوم التحليل في العالم العربي.
ولقد تمكنت قناة أبو ظبي من شراء حقوق بث المباراة ولهذا يرغب الكثير من المتابعين في معرفة ترددها، واليكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي فيما يلي:
- القمر الصناعي: النايل سآت.
- التردد: 12467.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
كنا يمكن استقبال تردد القناة عبر القمر الصناعي العرب سآت من خلال التردد التالي:
- التردد: 11804.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
أنا تردد قناة أبو ظبي 1 عبر القمر الصناعي هوت بيرد:
- التردد: 11747.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
- معدل الترميز: 27500.