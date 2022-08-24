نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ترددات قنوات On Time Sports بعد تحديث إشارة البث 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددات قنوات On Time Sports بعد تحديث إشارة البث 2022 والمتاحة على القمر الصناعي نايل سات وكذلك القمر الصناعي عرب سات، حيث قامت إدارة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المفتوحة بتعديلات جديدة نوهت عليها إدارة القناة وطالبت المتابعين بإعادة ضبط التردد الجديد للقناة لاستمرار مشاهدة المباريات والبطولات الأفريقية والبرامج التي تعرضها القناة على شاشاتها الثلاث، حيث يمكنكم مشاهدة قناة أون تايم سبورت 1، واون تايم سبورت 2 وأن تايم سبورت 3.

منذ ان تم انطلاق قناة اون تايم سبورت وهي تحتل مكانة كبيرة في مصر والوطن العربي نظرا لما تحمله القناة من نجوم كبار في مجال التحليل ومجال الملعب وكذلك البرامج الرائعة التي تقدمها القناة بداية من برنامج الكابتن مدحت شلبي وبرنامج الكابتن احمد شوبر والكابتن سيف زاهر والكابتن ابراهيم عبد الجواد، لذا نكشف لكم الان عبر هذا المقال جميع ترددات قنوات أون تايم سبورت.

ترددات قنوات On Time Sports بعد تحديث إشارة البث 2022

فور ضبط إشارة البث لقنوات أون تايم سبورت الرياضية يمكنكم مشاهدة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث أن إدارة القناة تمتلك حقوق البث لعدة سنوات قادمة كما تعد القناة الوحيدة التي تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، كما تنقل أيضا مباريات المنتخب الوطني للكبار والشباب، لذا يجد التحديث الجديد لقنوات أون تايم سبورت إقبال كبير جداً من قبل عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم وكذلك عشاق كرة كرة اليد والسلة والطائرة، حيث تقوم قناة أون تايم سبورت 3 نقل مباريات دوري الصالات.

موعد مباراة الأهلي وانبي

تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم مباراة فريق انبي والاهلي، في إطار فاعليات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022، الذي استطاع الزمالك أن يحصل على البطولة قبل الإنتهاء بثلاث مباريات.

اجدد تردد لقنوات أون تايم سبورت

هناك تحديثات جديدة اجريت خلال الفترة الماضية على ترددات قنوات أون تايم سبورت ولكن يمكنكم الآن تحميل التردد الجديد للقناة كالتالي:

التردد الجديد 10853 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 التردد الجديد 12303

التردد 10852 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

برامج والمحللين في اون تايم سبورت

تعد أبرز البرامج الرياضية المذاعة على القناة ملعب أون والذي يقدمه الكابتن أحمد شوبير بالتناوب مع الكابتن سيف زاهر، وبرنامج مساء أون والذي يقدمه الكابتن مدحت شلبي، وبرنامج الدرجة الثالثة من تقديم إبراهيم فايق، ومعلب الأبطال، كما تضم القناة كوكبة من النجوم الرياضية مثل الكابتن محمد زيدان والكابتن احمد حسن وعبد الظاهر السقا، والكابتن حازم امام والكابتن فاروق جعفر، لذا يجب عليك ضبط أحدث ترددات قنوات On Time Sports.



تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

يمكنكم الان إستقبال التردد الارضي لقنوات on time sports الأرضية عن طريق ضبط UHF 32 أو عن طريق UHF 9، حيث تقوم قناة أون تايم الأرضية بإذاعة العديد من مباريات الأندية المصرية والعربية والإفريقية المشفرة مثل مباريات الأهلى في بطولة إفريقيا وكذلك مباريات الزمالك ومباريات بيراميدز، بالإضافة إلي مباريات المنتخب الوطني المصري.

وصلنا معكم لختام شرح أحدث ترددات قنوات On Time Sports بعد تحديث إشارة البث 2022.