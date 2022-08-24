"إتفرج ببلاش" تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي

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رياض - احمد صلاح - أصبح الجميع يبحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي على الرغم أن هذه المواجهة ودية وليس من المتوقع أن يخوضها برشلونة بالقوة الضاربة والحال ذاته ينطبق على مانشستر سيتي الذى يدخل اللقاء بعد تعادله الإيجابي مع نيوكاسل يونايتد بثلاثية لكل فريق وذلك لم يكن متوقع على الإطلاق بالأخص أن السيتي ظهر بصورة مميزة فى بداية الموسم الحالى بحصد 6 نقاط فى أول جولتين.

يمكنك بسهولة إستقبال تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي بالأخص أن القناة الرياضية الإماراتية يتواجد التردد الخاص بها على الكثير من الأقمار الصناعية مثل القمر الصناعي المصري نايل سات وقمر عرب سات بالإضافة إلي قمر الهوت بيرد المنتشر فى القارة الأوروبية وأيضا يمكن إستقبال قنواته فى الشرق الأوسط بسهولة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على نايل سات

بسهولة يمكن إستقبال تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على نايل سات القمر الصناعي الذى مازال منتشر وبقوة فى منطقة الشرق الأوسط وبالأخص فى شمال القارة الأفريقية وبالتحديد مصر على الرغم من وجود الكثير من الأقمار الصناعية الجديدة ولكن نايل سات مازال يحافظ على تواجده.

القمر التردد FEC/SR الخطأ نايل سات 12467 27500 – H 2/3 أسم القناة .. أبو ظبي الرياضية 1.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على عرب سات

تتواجد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على القمر الصناعي عرب سات ويمكن إستقبالها بسهولة دون وجود مشاكل ولكن القناة الرياضية الإماراتية تعمل بجودة HD وبالتالي يجب أن يكون هناك جهاز حديث حتى تتمكن من إستقبال التردد الخاص بها.

القمر التردد FEC/SR الخطأ عرب سات 11804 27500 – H 4/3 أسم القناة .. أبو ظبي.