نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنعرض عليكم في هذا المقال موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ضمن كأس زايد للأندية، وجب التحذير أن عرض البث المباشر لهذه المباراة بين الاتحاد السكندري والزمالك سيتم عرضه عبر القناة الرياضية اون تايم سبورت التي تنقل أحدث المباريات علي القمر الصناعي نايل سات، سوف يدخل الزمالك اليوم هذه المباراة محتلاً للمركز الأول وذلك في جدول ترتيبات الدوري المصري الممتاز، برصيد نقاط 75، وذلك بعد ان حقق فريق الزمالك الفوز 24 مباراة، وتم التعادل في 3 مباريات، وتمت الهزيمة في 4 مباريات أخري، أما عن الاتحاد السكندري فأنه يحتل المركز الحادي عشر ورصيد نقاطه 36 نقطة، حيث ان هذا الفريق حقق الفوز في 9 وتم التعادل في 9 مباريات وتمت الهزيمة في 13 مباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت

سوف تنقل هذه القناة أحداث المباراة بين فريق الزمالك والاتحاد السكندري وذلك في إطار الدوري المصري.

معدل الأستقطاب أفقي التردد 11861 معدل الترميز 27500

يتصدر فريق الزمالك لكرة القدم جداول ترتيب الدوري المصري برصيد نقاط 75 نقطة وذلك ضمن إطار الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

عشاق الكرة المصرية يترقبون بكل شوق وأنتظار الموعد الذي سوف تذاع فيه المباراة الحاسمة للدوري في الدورة الثانية والثلاثون، هذه المباراة هامة جداً هي من تفصل من الفريق الذي سوف يفوز ويتوج في الدوري المصري الممتاز اليوم،

أما عن موعد المباراة اليوم سوف تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً وذلك بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن المنافسات الاثنين والثلاثون من عمر بطولات الدوري المصري.

نتيجة الزمالك والاتحاد السكندري

أما عن نتيجة المباراة فهي حتي الأن لا أحد يعلمها سوف تكون متاحة للعرض عليكم بعد 5 ساعات من الأن بعد أنتهاء المباراة النهائية للدوري المصري اليوم والتي تجمع الفريقين الفريق الأول نادي والفريق الثاني الاتحاد السكندري.

الفريق الابيض يواصل إحتفاله بتتويج نادي الزمالك علي تويتر بكأس الدوري المصري 2021/ 2022, حيث أنه قام بنشر فيديو يستشعر فيه الأنتصار معلناً فوز الزمالك رسمياً بالدوري المصري، وأن ذلك سوف يكون فوز الزمالك بالدوري المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخه.