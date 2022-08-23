استقبل تردد قناة بطوط الجديد ٢٠٢٢ للأطفال على نايل سات “Batoot Kids TV”

لضبط تردد قناة بطوط بعد التحديثات الجديدة 2022-2023، واستقبالها على القمر الصناعي نايل سات، ومشاهدة أفضل برامج الأطفال، وأفلام الكرتون والأغاني التعليمية المميزة الهادفة للأطفال، لابد من تغيير التردد الحالي على 10853، بدلًا من التردد السابق خاصة بعد حدوث تشويش على الإرسال السابق، وكثرة شكوى المتابعين من جودة الإرسال الضعيفة، وفي التالي بالخطوات كيفية استقبال قناة Batoot Kids TV على شاشة التلفاز ليستمتع أطفالك بمشاهدتها بجودة عالية HD.

بالخطوات كيفية ضبط تردد قناة بطوط الجديد ٢٠٢٢

في نفس السياق السابق ذكره فلاستقبال قناة Batoot Kids TV وضبط ترددها دون انقطاع أو تشويش في الإرسال اتبع التالي:

بادئ ذي بدء بعد تحريك الدش على القمر الصناعي نايل سات من تركيب الريسفر قم الدخول على القائمة الرئيسية. يلي ذلك كتابة التردد 10853. معدل الترميز 27500، استقطاب أفقي. كذلك قم بكتابة معامل التصحيح 3/4. في النهاية قم بالنقر على زر بحث وموافقة، وسيتم تنزيل القناة تلقائيًا بجودة عالية قم بتثبيتها ونقلها إلي قائمتك المفصلة.

التردد الحديث د قناة بطوط 10853 معدل ترميز القناة 27500، الاستقطاب Batoot Kids TV أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 والجدير بالعلم أن تردد قناة بطوط يتم تغييره وتحديثه على فترات متقاربة ويرجع سبب توقف قناة بطوط في أحيان لعدم قوة الإشارة الناقلة لدول المغرب العربي وليبيا وشمال أفريقيا، فيجتهد مسؤولو القناة في توفير إشارة إرسال تتوافق مع كافة المشاهدين في جمع البلدان بجودة عالية.

أكثر برامج قناة Batoot Kids TV

إضافة لما سبق فمن أكثر البرامج امعروضة على شاشة القناة إقبالًا من قبل الأطفال محبي أفلام الكرتون الرسوم المتحركة التالي:

أولًا فيلم الكرتون الأشهر على الإطلاق سندريلا Cinderella.

كذلك فيلم الكرتون الجزء الثاني فروزن 2 Frozen.

أيضًا زوتوبيا Zootopia.

تربو Turbo.

قناة بطوط اغاني تعليمية للأطفال ٢٠٢٢

في الختام أعادت مرة أخرى شاشة قناة بطوط إنتاج العديد من الأغاني المصرية القديمة الخاصة بالأطفال، ذات القيم الهادفة والألحان العذبة على طريقة أفلام الكرتون والرسوم المتحركة المحببة للأطفال ومنها أغاني: