استقبل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN الجديد 2022 نايل سات وعرب سات “بدر 6” بجودة عالية

قناة كرتون نتورك بالعربية CN من أبرز قنوات الأطفال الحديثة ذات المحتوى الهادف حيث تتنوع في تقديم أشهر أفلام الكرتون العالمية بدبلجة عربية، كما أن قناة Cartoon Network Arabic غير مشفرة تقدم محتواها مجانًا للمشاهدين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتم بثها من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبداية ظهور القناة عندما اعتزمت شركة تيرنر برودكاستينغ عام 2011م إطلاق قناة كارتونيتو Cartoonito البريطانية، لتختص بتقديم محتوى للأطفال العرب الأقل من عمر 5 سنوات، لتوسعة نطاق مشاهدة القناة وفي 5 سبتمبر 2011 بدأ أول بث لها عبر الشاشات العربية، وبعدها توقفت فترة من عام 20144 وحتى 2019 لتنطلق من جديد ثم عادت ببرامج متنوعة وأفلام كرتون مدبلجة وبرامج وفيديوهات متنوعة لكافة الأطفال من الفئة العمرية دون سن المدرسة.

ضبط تردد قناة Cartoon Network Arabic على القمر الصناعي نايل سات 2022-2023

بناء على ما سبق ذكره بإمكان ولي الأمر ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN الجديد على شاشة التلفاز بالخطوات البسيطة التالية:

بادئ ذي بدء قم بتوجيه الدش اللاقط على القمر الصناعي نايل سات.

يلي ذلك قم بالنقر على خانة التركيب في الريسيفر.

أيضًا قم بفتح القائمة الرئيسية ومن ثم قم بكتابة التردد 12226.

كذلك اضبط القناة على الاستقطاب الأفقي.

قم بكتابة معدل الرمز 27500، ومن ثم معامل تصحيح الخطأ 5/6.

في النهاية قم بالنقر على خانة البحث واضغط علامة الموافقة ok ستظهر أمامك على الشاشة قناة كرتون نتورك بالعربية.

بالخطوات طريقة ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية بث مباشر على القمر الصناعي عرب سات “بدر 6”

كذلك في حال لم تتمكن من ضبط القناة على قمر نايل سات، بإمكانك بخطوات بسيطة استقبالها على القمر الصناعي عرب سات بدر 6 كالتالي:

أولًا وجه الطبق اللاقط على القمر الصناعي عرب سات (بدر 6) ، ومن ثم قم بالضغط على خانة التركيب في الريسيفر.

، ومن ثم قم بالضغط على خانة في الريسيفر. يلي ذلك قم بفتح القائمة الرئيسية ومن ثم قم بكتابة التردد 11747.

ومن ثم قم بكتابة كذلك اضبط القناة على الاستقطاب الأفقي.

قم بكتابة معدل الرمز 27500 ، ومن ثم معامل تصحيح الخطأ 3/4.

، ومن ثم في النهاية قم بالنقر على خانة البحث واضغط علامة الموافقة ok ستظهر أمامك على الشاشة تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2022.

أبرز البرامج المقدمة على شاشة CN العربية للأطفال

إضافة لما سبق ذكره فإن من أشهر البرامج المقدمة للأطفال على شاشة قناة CN العربية بعد التحديث هي:

أولًا برنامج صندوق غامض تم تقديمه من عام 2019 وحتى الآن وهو عبارة عن سلسلة من الحلقات.

تم تقديمه من عام 2019 وحتى الآن وهو عبارة عن سلسلة من الحلقات. كذلك برنامج كرتونرز تم تقديمه من عام 2019 وحتى الآن وهو عبارة عن سلسلة من الحلقات.

تم تقديمه من عام 2019 وحتى الآن وهو عبارة عن سلسلة من الحلقات. وبرنامج توني تيوب من عام 2019 وحتى الآن وهو عبارة عن سلسلة من الحلقات.

من عام 2019 وحتى الآن وهو عبارة عن سلسلة من الحلقات. أيضًا البرنامج الشهير فلافيلو فلوغز يقدم في سلسلة حلقات منذ عام 2019 وحتى الآن.

يقدم في سلسلة حلقات منذ عام 2019 وحتى الآن. في النهاية البرنامج الأشهر باتمان بلا حدود والذي تم عرضه منذ عام 2016 وحتى عام 2020 في مجموعة من الحلقات.

أفلام كرتون تعرض على شاشة قناة نتورك بالعربية CN الجديد

في الختام من أبرز أفلام الكرتون التي يتم عرضها على الشاشة للأطفال نذكر منها المجموعة المميزة التالية:

أولًا فيلم الكرتون الشهير إد إدد وإدي رحلة المتاعب.

رحلة المتاعب. الفيلم الكرتوني إطلاق سراح ويلي.

أيضًا إطلاق سراح ويلي 2.

وإطلاق سراح ويلي 3 الإنقاذ.

كذلك فيلم أولاد الجيران العملية صفر.

العملية صفر. باتمان عودة الجوكر.

عودة الجوكر. كذلك فيلم الكرتون باجز باني 1001 حكاية.